Ontharen met ontharingscrème

Als je last minute, zeg voor een feestje of een onverwachte date, nog snel even je benen moet ontharen, dan is ontharingscrème een goede oplossing. Want niet alleen verwijder je er de haartjes mee maar je benen worden er ook nog eens poezelig zacht van.

Ontharingscrème bevat bestanddelen die de keratinestructuur in de haartjes verzwakt waardoor deze gemakkelijk met een spatel of water en een zachte spons verwijderd kunnen worden. Veel ontharingscrèmes bevatten ook hydraterende en beschermende ingrediënten die je huid verzorgen.

Ontharingscrèmes komen niet aan de haarzakjes, maar de verzwakte haartjes laten aan de basis los, waardoor je een heel zacht resultaat krijgt, en de haartjes ook zacht terugkomen. Dit is anders bij scheren waar de haartjes in één keer bij de basis worden afgesneden en je een soort stoppels kunt krijgen.

Een ander voordeel van ontharingscrème is dat deze methode heel mild is voor je huid, veel milder bijvoorbeeld dan harsen, wat echt een trauma is, en waar je op den duur witte vlekjes of pigmentvlekken op je huid van kunt ontwikkelen. Verder loop je met scheren niet het risico je te snijden, iets wat je voor vlak voor een feestje wilt voorkomen. Nadeel is wel dat het resultaat maar kort duurt. Vaak heb je na zo’n tien dagen alweer haartjes.

Kanttekening: zoals je ziet, hebben we een afweging van de voor- en nadelen gemaakt. Ook voor de andere methodes valt veel te zeggen. Hoe je onthaart en wat het beste bij jou past, is heel persoonlijk, en zal ook van de omstandigheden afhangen.

Er zijn wel een paar dingen die je moet weten voordat je met ontharingscrèmes aan de gang gaat: