Dit is het geheim van de beste korte kapsels voor vijftigplussers

Korte kapsels voor vijftigplussers. Foto ADVERSUS

Het is geen wet dat je als je ouder wordt voor een kort kapsel moet gaan. Lang, grijs haar kan net zo mooi zijn. Of een halflang kapsel. Maar er valt wel iets voor een kortere haarcoupe te zeggen.

Allereerst los je er twee dingen mee op: volume en kleur. Naarmate we ouder worden, wordt ons haar onvermijdelijk dunner. Door je haar korter te knippen, is het minder zwaar en oogt het voller. Ten tweede is haar verven gemakkelijker als je haar kort is. Bovendien is de overstap naar natuurlijk grijs haar – ook héél erg mooi! – zo gepiept. Allemaal redenen om de schaar in je haar te zetten.

Maar welke korte kapsels doen het goed als je wat ouder bent? Volgens de experts en de haartrends voor lente zomer 2022, steel je dit seizoen de show met een boyish pixie, een mixie of een bob kapsel, al dan niet met pony.

Korte kapsels voor vijftigplussers. Op deze foto Jamie Lee Curtis

Als het op pixies en mixies (pixies met een mullet, dat is: een matje) aankomt, dan is er één geheim dat je moet kennen: vermijd een té nette haarstyling. Maak er geen kappershoofd van maar ga voor een kort, fris koppie met een natuurlijke haarstyling en een jongensachtige uitstraling. Laat die korte plukjes maar lekker waaien en hun eigen gang gaan.

Juist daarom zijn wat langere pixies, ook wel bixies (het midden tussen een bob en een pixie), en mixies (korter aan de zijkanten en langer van achteren), zo populair. Deze kapsels zijn dan wel kort maar er zit een heerlijke, frisse beweging in die jaren van je leeftijd afsmokkelt.

Korte kapsels voor vijftigplussers. Foto Charlotte Mesman

Deze korte kapsels zijn meteen ook perfecte wash-and-go hoofden. Laat je haar na het wassen zoveel mogelijk aan de lucht opdrogen, zet de föhn met diffuserkop er eventjes op en kneed er een beetje wax in om pluis tegen te gaan. Klaar ben je!

Anna Wintour, directrice Vogue US. Foto: Mauro Pilotto

Een ander – juist heel chic – anti-aging kapsel is het rechte bobkapsel. Hier is het alleen even oppassen met de lengte. Dat is maatwerk want door de lengte verleggen, kun je camoufleren en accentueren. Denk hierbij aan een niet meer zo strakke kaaklijn of hals. Vraag je ook af of het je kan helpen om je bob te combineren met een pony à la Anna Wintour, een perfect S.O.S oplossing voor voorhoofdsrimpels en kraaienpootjes.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

