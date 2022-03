3x Dingen die je moet weten als je hyaluronzuur voor je huid gebruikt

Iedereen heeft tegenwoordig wel van hyaluronzuur gehoord. Het is een lichaamseigen stofje dat als geen ander vocht vasthoudt. Het is daarom een belangrijk stofje in de strijd tegen huidveroudering. Niet alleen houdt het de huid gehydrateerd, het zorgt ook voor volume (als je gezicht invalt, zie je er stukken ouder uit). Verder verzacht het dan wel niet diepe rimpels maar wel fijne lijntjes (bijvoorbeeld rond de mond en ogen) want hoe beter je huid gehydrateerd is, hoe minder lijntjes.

Heb je enthousiast een hyaluron serum aangeschaft, dan ben je dus goed anti-aging bezig. Maar volgens de experts zijn er wel drie dingen die je moet weten voordat je je huid ermee gaat pamperen.

Drie dingen die je volgens de experts moet weten

1. Breng hyaluronzuur serum altijd op een goed gereinigde en (dit is belangrijk) vochtige of natte huid aan zodat het water ter beschikking heeft om mee te binden. Is er geen vocht voorhanden dan zal het hyaluronzuur water diep uit de huid aantrekken wat niet de bedoeling is want dan gaat het daar ontbreken. Overigens zou hyaluronzuur ook vocht uit de lucht kunnen aantrekken.

2. Breng een hydraterende crème over je serum aan om het vocht samen met het serum in te sluiten (dit zou vooral belangrijk zijn als je langdurig in droge lucht verblijft). Je kunt natuurlijk ook direct een hydraterende crème met hyaluronzuur gebruiken.

3. Bescherm je huid altijd met een UV-filter die je over je hydraterende crème aanbrengt. Hyaluronzuur mag dan een rol spelen in de bescherming van je huid tegen UV-straling (bijvoorbeeld vlekken tegengaan), een antizonnebrandcrème is en blijft een must. Ook nog even goed om te weten: de zon zou hyaluron in de huid afbreken. Dus smeren met die hoge zonnefactor.

