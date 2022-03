Lang haar? Dan is er één tool dat je bij de hand moet hebben: een krultang. Met een paar slagen in de voorste lokken ben je al een heel eind op weg naar een up-to-date hair look.

Lang haar stylen we dit seizoen lekker grungy

De haarstyling trends voor zomer 2022 voor lang haar kun je grofweg in een paar categorieën verdelen: hair looks waarbij de natuurlijke texturen van het haar centraal staan en wet looks. Verder is het een kwestie van minder of meer beweging.

Op maar weinig catwalks zagen we supergecontroleerde volumes zoals bij Fendi waar het haar heel strak om het hoofd naar achteren in een knot was gebracht. Ook in de TikTok trends zien we supersteil haar terugkomen, ook wel liquid hair genoemd.

Strakke kapsels bij Fendi zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Maar op de meeste catwalks – nog steeds een belangrijke inspiratiebron – was het vooral losse lokken geblazen. Dat gold ook voor de modeshow van Dolce & Gabbana. De collectie voor lente zomer 2022 was geheel geïnspireerd door de jaren 2000 (inclusief lage tailles, minirokjes en een heleboel glam, glitter en strass). De hair looks waren vrij eenvoudig.

Haartrends 2022. Zo stylen we ons lange haar. Foto: Charlotte Mesman

De modellen droegen hun haar in een middenscheiding waarbij het haar aan weerszijden in een soort grungy manier om het gezicht hing. De lokken waren met een grote krultang bewerkt waardoor je grove slagen kreeg die er weer net even anders uitzien dan de beachy waves van de afgelopen jaren.

Haartrends 2022. Zo stylen we ons lange haar. Foto: Charlotte Mesman

Bovenop het hoofd was het haar niet plat maar had het net even een beetje volume. Je kunt dit effect bereiken met droogshampoo.

Haartrends 2022. Zo stylen we ons lange haar. Foto: Charlotte Mesman

De basis voor deze hair look is mooi verzorgd en glanzend haar. Wil je met deze look aan de slag, was je haar dan eerst, behandel de haarpunten met een conditioner, breng een volumizerend haarproduct aan, föhn het en bewerk het vervolgens met een dikke krultang. Spray droogshampoo op je kruin rond de scheiding en druk het aan weerszijden met je vingers een beetje op. Voilà!

Heb je van nature krullen, accentueer ze dan en draag ze in een middenscheiding. Veel meer hoef je er niet aan te doen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren door deze kapsels voor lente zomer 2022.

