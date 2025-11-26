Jaarhoroscoop 2026 van Vissen

Een gelukkig 2026 toegewenst, Vissen! Zo ziet jouw horoscoop 2026 eruit.

Geld

2026 is een jaar waarin geld zich soms als water gedraagt: het glipt tussen je vingers door als je niet oplet, maar het kan ook plotseling naar je toe stromen vanuit onverwachte bronnen. Neptunus in Ram vanaf maart scherpt je intuïtie aan, vooral in het vroege voorjaar en de late herfst. Vertrouw dat gevoel, maar koppel het altijd aan één harde regel: nooit meer uitgeven of investeren dan je in één nacht kunt missen.

Pas in juli en november op voor “mooie verhalen” van anderen – mooie crypto-plannen, wonder-aandelen of te mooie vakantiedeals. Vraag een nuchtere vriend of boekhouder mee te kijken. Een kleine, maandelijkse automatische spaarpot geeft je tegen het einde van het jaar een veilig gevoel dat je zelden hebt gekend.

Werk

Jupiter in Kreeft (tot half juni) en later in Leeuw schenkt je een bijna magisch vermogen om beeld, gevoel en doel samen te brengen. April is hét moment: een persoonlijk project, een tentoonstelling, een creatief intiatief waar jouw verbeelding én empathie samenvloeien, krijgt groen licht. Collega’s en opdrachtgevers vallen voor je zachte kracht; je hoeft niet hard te schreeuwen om gehoord te worden.

Toch ligt overgave op de loer. Je zegt zo makkelijk “ja” dat je in mei en oktober dreigt onder te gaan in andermans taken. Oefen één zin: “Ik kijk ernaar en laat het je morgen weten.” Een korte cursus storytelling, muziektherapie, kunstzinnige coaching of helende aanraking kan dit jaar je inkomen vergroten én je ziel voeden. Durf te vragen wat je waard bent.

Gezondheid

Water is jouw medicijn in 2026. Zwemmen (liefst in zee of een meer), aquajoggen, of simpelweg dagelijks je voeten in een warm bad met aromatische oliën– het ontgift lichaam én aura. Je lymfestelsel en voeten zijn extra kwetsbaar; draag goede schoenen en masseer elke avond je voetzolen met een olie of voedende crème.

April en oktober staan in het teken van emotionele ups and downs; dromen worden intens en voorspellend. Houd een droomdagboek bij naast je bed – wat je ’s nachts verwerkt, voorkomt dat je overdag overspoeld raakt. Slaap is heilig: een vast ritueel met kamille of een geleide meditatie houdt je immuunsysteem sterk. Vermijd suiker en alcohol zoveel mogelijk; vervang ze door zeewier, algen en veel water.

Liefde

2026 voelt als een lange, diepe in- en uitademing met een geliefde. Stellen herontdekken elkaar in stilte: een weekend zonder telefoon, een onverwachte dans in de keuken, een onverwacht intiem gesprek om 3 uur ’s nachts. Venus in Vissen in het eerste en vierde kwartaal maakt alles zacht en sensueel.

Single Vissen ontmoeten iemand tijdens een expositie, een retraite, een nachtelijk concert of een vrijwilligersproject. Het begint met een blik die langer duurt dan normaal, een gevoel van “ik ken jou al jaren”. Forceer niets. Laat het zich ontvouwen zoals de zee het zand raakt – traag, ritmisch en onvermijdelijk. Tegen het einde van het jaar weet je of deze persoon bij je hoort of slechts een prachtige golf was die je mocht meemaken.

2026 vraagt je niet om grip, lieve Vissen, maar om overgave aan de stroming – wetend dat je altijd weer boven komt, beter dan daarvoor.

