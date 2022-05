Net zoals in de mode valt er in de kapseltrends voor lente zomer 2022 enorm veel te beleven. Alleen al op het gebied van de haarpony’s raken we niet uitgepraat.

Durf jij het aan om een statement pony te laten knippen? Foto ADVERSUS

De haartrends voor lente zomer 2022 laten weer volop pony’s zien. De stijlen verschillen onderling enorm, iets wat we eigenlijk op elk gebied tegenkomen. Maar wil je een lijn in de haarpony’s brengen, dan kun je grofweg twee categorieën onderscheiden: veilige pony’s en statement pony’s.

Een schoolvoorbeeld van de veilige pony is de gordijntjespony (curtain bangs). De hair stylisten zijn het er unaniem over eens dat dit de enige pony is die iedereen moeiteloos en zonder brokken kan laten knippen omdat-ie altijd goed is.

Een verfijning op de curtain bangs is de bottleneck pony, een nieuwkomer. Je zou ‘m kunnen zien als het zusje van de gordijntjespony met dat verschil dat pony in het midden korter is en naar de zijkanten met een ronding (als de hals van een fles) langer wordt en in de rest van het haar opgaat.

Een derde ‘veilig’ pony is de wispy pony, vrij vertaald: de piekerige pony (al klinkt dat vrij onaantrekkelijk). Deze pony bestaat enkel uit wat piekjes op je voorhoofd. Je hoeft dus niet vol en breed te gaan.

En daarmee komen we direct aan de statement pony’s. Hoe voller en breder je pony, hoe heftiger het resultaat. Zo’n pony gaat de accenten in je gezicht behoorlijk verleggen. Je ogen worden benadrukt, de vormen veranderen omdat je voorhoofd bedekt is.

Het is heel belangrijk dat je goed met je kapper overlegt hoe je zo’n pony laat knippen en voor welke lengte je gaat.

Maar durf je het aan om vol en breed te gaan, dan heb je wel écht een look. We zullen niet direct zeggen dat zo’n pony ‘life changing’ is maar ‘look changing’ is deze haardracht wel. Als je het ons vraagt, is het iets dat iedere vrouw tenminste één keer in haar leven moet proberen.

Bovendien: haar is maar haar. Vind je het niet mooi, dan laat je het weer uitgroeien.

