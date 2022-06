In een seizoen waarin we gewoonlijk voor lichtere haarkleuren kiezen, gaan we nu voor een donkere, bijna zwarte haarkleur. Off black is de allernieuwste haarkleur voor zomer 2022.

Off black is de allernieuwste haarkleur voor zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Dua Lipa, Megan Fox, Lily James, Katy Perry, Zooey Deutch. Al deze celebs hebben de allernieuwste haarkleur trend voor zomer 2022 al omarmd. Als je de dames volgt, dan zul je meteen weten over welke kleur we het hebben. Juist ja, off black.

Off black is opeens overal. Het lag dan ook in de lijn van de haarkleurtrends. In plaats van richting zomer lichter te gaan, stak de ‘expensive brunette’ haarkleur begin dit jaar de kop op. Een bruine haarkleur die overigens nog wel warm van toon was. Maar zoals dat altijd gebeurt, volgt er op een trend – in dit geval warme kleuren als honing, karamel en toffee – altijd een tegenreactie. De stap naar off black, een bijna zwarte haarkleur met een koude ondertoon, lag voor de hand. De trend is dus donker en koud.

Vanzelfsprekend moet er voor deze haarkleur een verfje aan te pas komen. Ook als je van jezelf donker kastanjebruin bent, zul je nog deze nuance niet hebben. Want in natuurlijk haar zit altijd wel wat rood. En juist die ondertoon gaan we eruit halen.

Off-black neigt maar naar donkere astinten, of naar blauw als je wilt. Het is een heftige kleur waarmee je een enorm statement maakt. Het is de ideale haarkleur voor iedereen houdt die van de grungy look, die tegenwoordig weer superhip is. In dat geval mag je er wel een bleek snoetje bij dragen.

Ben je meer van de ‘bonne minne’ (een gezonde look), zoals de Fransen dat zeggen, ga dan met bronzers en blush aan de slag. Blush maakt op dit moment een enorme comeback en juist bij een donkere haarkleur kun je er kwistig mee aan de gang. Of ga voorzichtig (met een UV-filter) de zon in voor een zongekust tintje dat je donkere haar ultieme charme zal geven. Wat dat betreft is de zomer dan toch het beste seizoen om je aan dit soort kleuroperaties te wagen.

Deze look is pittig, sterk en zwoel. Donkere haarkleuren accentueren je ogen en maken een type van je. Het is een fantastische look voor iedereen die niet bang is om op te vallen. En misschien is het iets wat je tenminste één keer in je leven moet proberen.

Maar bezint voor je begint: de stap van licht naar donker haar is vrij snel gezet, maar de weg terug is zo gemakkelijk nog niet. Waarschijnlijk zal je haar eerst ontkleurd moeten worden om weer lichter te gaan. Dit kun je het beste door de kapper laten doen. Maar of je haar er uiteindelijk blij mee zal zijn?

