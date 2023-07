Hoe vaak moet ik mijn haar wassen als ik regelmatig sport?

Voor vrouwen die graag fit blijven en regelmatig in de sportschool te vinden zijn, is het een steeds terugkerende vraag: moet ik mijn haar na elke work-out wassen? In dit artikel proberen we deze vraag te beantwoorden en geven we je tips over de voor- en nadelen van je haar te veel of te weinig wassen, plus en een aantal nuttige tips om je haar gezond, sterk, schoon en mooi te houden.

Moet je je haar na elke work-out wassen?

De beslissing om je haar te na elke trainingssessie te wassen, hangt vooral af van je haartype, de conditie van je hoofdhuid en je persoonlijke voorkeur. Het is dus niet zo dat je per se altijd en na elke training je haar moet wassen, tenzij je zwemt in een zwembad met chloor. Dan is het beter om je haar wel elke keer te wassen om het chloor te verwijderen.

Hier zijn enkele factoren waarmee je rekening moet houden wanneer je beslist of je je haar wast na een work-out:

Haartype : verschillende haartypes hebben verschillende behoeften. Dun, steil haar moet vaker worden gewassen omdat het de neiging heeft om sneller vet te worden en daardoor sneller zwaar en futloos wordt. Krullend haar of haar met slag is van nature droger en kan baat hebben bij minder vaak wassen.

: verschillende haartypes hebben verschillende behoeften. Dun, steil haar moet vaker worden gewassen omdat het de neiging heeft om sneller vet te worden en daardoor sneller zwaar en futloos wordt. Krullend haar of haar met slag is van nature droger en kan baat hebben bij minder vaak wassen. Conditie van de hoofdhuid : als je een vette hoofdhuid hebt, moet je je haar misschien vaker wassen, vooral na een training. Als je hoofdhuid daarentegen droog is, kun je je haar beter niet te vaak wassen, ook om te voorkomen dat je hoofdhuid verder uitdroogt.

: als je een vette hoofdhuid hebt, moet je je haar misschien vaker wassen, vooral na een training. Als je hoofdhuid daarentegen droog is, kun je je haar beter niet te vaak wassen, ook om te voorkomen dat je hoofdhuid verder uitdroogt. De intensiteit van je training : als je trainingen licht zijn en je niet overmatig transpireert, of als je bij lage temperaturen traint, kun je het shampooën nog wel even uitstellen. Als je daarentegen intensief traint en erg bezweet bent aan het einde van je training, dan is het wassen van je haar aan te raden om het zweet te verwijderen en onaangename geurtjes te voorkomen.

: als je trainingen licht zijn en je niet overmatig transpireert, of als je bij lage temperaturen traint, kun je het shampooën nog wel even uitstellen. Als je daarentegen intensief traint en erg bezweet bent aan het einde van je training, dan is het wassen van je haar aan te raden om het zweet te verwijderen en onaangename geurtjes te voorkomen. Persoonlijke voorkeuren: een belangrijke regel is dat je moet doen waar jij je prettig en zelfverzekerd bij voelt. Als je het nodig vindt om je haar na elke training te wassen, doe dat dan.

Voor- en nadelen van je haar te veel of te weinig wassen

Voordelen van vaak je haar wassen

Verwijdert zweet, vuil en olie, wat zorgt voor een gezondere hoofdhuid en gezonder haar.

Kan slechte haargeur helpen voorkomen.

Geeft het haar een fris en schoon gevoel.

Je haar ziet er altijd schoon – en als je het na het wassen stylet – en verzorgd uit.

De nadelen van vaak je haar wassen

Kan het haar ontdoen van zijn natuurlijke oliën, waardoor het droog en breekbaar wordt.

Kan gekleurd haar sneller doen vervagen.

Kan tijdrovend en veeleisend zijn.

Voordelen van minder vaak je haar wassen

Minder tijdrovend.

Je verwijdert niet teveel natuurlijke oliën.

Nadelen van minder vaak wassen

Het ziet er minder mooi uit.

Maar vooral: vuil en productopbouw kunnen je hoofdhuid schaden.

Tips om je haar te wassen en het gezond te houden, vooral als je het vaak wast

Gebruik een milde shampoo : kies voor sulfaatvrije shampoos die het haar reinigen zonder het te ontdoen van zijn natuurlijke oliën.

: kies voor sulfaatvrije shampoos die het haar reinigen zonder het te ontdoen van zijn natuurlijke oliën. Probeer co-washing : co-washing is een techniek waarbij (speciale) conditioner wordt gebruikt om het haar te reinigen in plaats van shampoo. Dit kan een goede optie zijn voor wie droog of krullend haar heeft en het na de training wil wassen zonder het uit te drogen.

: co-washing is een techniek waarbij (speciale) conditioner wordt gebruikt om het haar te reinigen in plaats van shampoo. Dit kan een goede optie zijn voor wie droog of krullend haar heeft en het na de training wil wassen zonder het uit te drogen. Spoel je haar met koud water : spoel je haar uit met koud water om de haarschubben te sluiten wat zachtheid en glans bevordert. Te heet water heeft het tegenovergestelde effect.

: spoel je haar uit met koud water om de haarschubben te sluiten wat zachtheid en glans bevordert. Te heet water heeft het tegenovergestelde effect. Gebruik een kam met brede tanden : kam je haar voorzichtig met een kam met brede tanden om het makkelijker te ontwarren en breuk te voorkomen.

: kam je haar voorzichtig met een kam met brede tanden om het makkelijker te ontwarren en breuk te voorkomen. Beperk het gebruik van hete stylingtools: het kan je haar verder beschadigen, dus probeer het gebruik ervan te beperken en bescherm je haar altijd met een hittebeschermende spray als je ervan gebruik maakt.

Zoals je ziet is er niet één antwoord op de vraag hoe vaak je je haar moet wassen, zeker niet als je regelmatig aan fitness doet. Houd rekening met je haartype, de conditie van je hoofdhuid, de intensiteit van je training en je persoonlijke voorkeuren bij je beslissing of je je haar na het trainen gaat wassen of niet. Houd rekening met de voor- en nadelen van te vaak of te weinig wassen en volg onze tips om je haar schoon, gezond en mooi te houden!

