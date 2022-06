Zo ziet de nieuwe herencollectie van Prada voor lente zomer 2023 eruit

Herencollectie Prada lente zomer 2023. Photo courtesy of Prada

Achter de nieuwe herencollectie voor lente zomer 2023 van Miuccia Prada en Raf Simons zit, zoals gewoonlijk, ongelooflijk veel denkwerk. Mode is een voortdurend proces. Mode ontwerpen is, aldus het persbericht van Prada dat vandaag bij ons binnenkwam, een geheel van beslissingen, creativiteit en aandacht.

Herencollectie Prada lente zomer 2023. Photo courtesy of Prada

De basis voor deze herencollectie voor lente zomer 2023 – maatpakken, overjassen, truien, overhemden, denim, leer – is herkenbaar. Het zijn klassiekers maar dan wel in een nieuw jasje. Want hoe eenvoudig iets dan ook mag lijken, er zit – zoals gezegd – een enorme complexiteit van denkwerk achter.

Herencollectie Prada lente zomer 2023. Photo courtesy of Prada

In deze collectie confronteren Miuccia en Raf ons met vaak klassieke items die op een ongebruikelijke manier zijn gecombineerd. De contrasten zijn zo ongewoon dat de look een geheel andere identiteit krijgt.

Herencollectie Prada lente zomer 2023. Photo courtesy of Prada

De silhouetten zijn slank, de proporties zijn ingekort en ogen jong, energetisch en vitaal. De outfits zijn fris en licht zodat je je er gemakkelijk in kunt bewegen. Ze zijn ook essentieel omdat elk overbodig detail is weggelaten. Zo zijn de kragen en boorden van overhemden en jassen verdwenen, de broeken stoppen abrupt bij de enkels.

Herencollectie Prada lente zomer 2023. Photo courtesy of Prada

Herencollectie Prada lente zomer 2023. Photo courtesy of Prada

Ongewone contrasten, het weglaten van overbodige details, het vervormen van de silhouetten. Hier ligt de kracht van Miuccia Prada en Raf Simons die dit in uitvergrote versie ook voor de nieuwe damescollecties hebben gedaan. En juist omdat de klassiekers op de schop worden genomen, roepen de looks op de catwalk contrasterende emoties op. Zo kunnen de leren shorts en de ruitenmotieven net zo goed beelden aan onze kindertijd oproepen, als gevoelens van herkenning of ‘gewoon’ heel geraffineerd overkomen.

Herencollectie Prada lente zomer 2023. Photo courtesy of Prada

Herencollectie Prada lente zomer 2023. Photo courtesy of Prada