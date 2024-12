Een badkamertrend die het komende jaar volgens de trendsetters flink zal doorzetten, is de inloopdouche. Lees meer over deze trendy optie.

Douchewanden. Dé badkamertrend voor 2025 is een inloopdouche

Alles is tegenwoordig aan trends onderhevig; zelfs een praktisch iets als douchewanden is vandaag de dag design. Een badkamertrend die dit jaar een vlucht heeft genomen en het komende jaar volgens de trendsetters zal doorzetten, is de inloopdouche. De strakke, minimalistische uitvoering van dit soort douchewanden in combinatie met praktische voordelen zorgt voor een instant update van je badkamer.

Inloopdouches

De populariteit van inloopdouches is gemakkelijk te begrijpen. Ze geven een luxueus gevoel en maximaliseren de ruimte, waardoor je badkamer groter en lichter lijkt. De barrièrevrije (deurloze) toegang tot je douche en de naadloze overgang van je doucheruimte naar de rest van de badkamer versterken dit ruimtelijke gevoel. Inmiddels is er een groot aanbod douchewanden in deze categorie.

Waarom zijn inloopdouches zo populair?

Design: Inloopdouches hebben een high-end uitstraling en ogen luxueus. De strakke lijnen en vaak frameloze glazen ontwerpen dragen bij aan een eigentijdse uitstraling die aansluit bij moderne interieurtrends waarin minimalisme centraal staat.

Toegankelijkheid: Deze douches zijn ideaal voor mensen van alle leeftijden, ook voor mensen met mobiliteitsproblemen. Het ontbreken van drempels vermindert het risico op vallen, waardoor ze veiliger zijn dan traditionele badkuipen of gesloten douches.

Ruimtebesparing: Doordat een inloopdouche enkel uit één wand (soms met een zijwand) bestaat, komen zelfs kleine badkamers ruimtelijker over. De open lay-out geeft een gevoel van continuïteit dat nog groter wordt als je op je (waterbestendige) badkamervloer drempelloos doortrekt tot in je douche.

Eenvoudig onderhoud: Met minder hoeken en kieren zijn inloopdouches makkelijker schoon te maken dan traditionele modellen.

Aanpassingsmogelijkheden: Inloopdouches kunnen worden aangepast aan verschillende badkamerindelingen en -stijlen, waardoor creatieve ontwerpen mogelijk zijn met materialen zoals douchebakken in mineraalcomposiet of waterdichte tegels zoals gres.

Ontwerp

Inloopdouches hebben meestal één glazen wand, maar kunnen ook met een tweede (zij)wand worden gemonteerd. Verder kun je kiezen voor een inloopdouche met de volgende elementen:

Een trendy douchebak: Deze kan in het ontwerp worden geïntegreerd. Heel geliefd zijn momenteel platte douchebakken in mineraalcomposiet. Een douchebak heeft het voordeel dat daarmee het doucheoppervlak wordt afgebakend. De douchebak kan dezelfde lengte als de douchewand hebben, maar kan ook uitsteken. Dit is vooral praktisch als je de glazen douchewand klein wilt houden maar spatten op de badkamervloer wilt beperken.

Douches op vloerhoogte: Een waterdichte vloer creëert een naadloze look en verbetert de toegankelijkheid en ruimtelijkheid.

Stabilisatorstang: Vooral als je douchewand langer is, is een stabilisatorstang die van je douchewand naar de muur ertegenover loopt aan te raden. Deze geeft je douche extra stevigheid.

Schaamband: Helder glas zorgt voor een enorm ruimtelijk gevoel, maar niet iedereen vindt het prettig om in het zicht te douchen. In dat laatste geval kun je kiezen voor een matte band die je deels aan het zicht onttrekt.

Praktische voor- en nadelen

Hierboven noemden we al een groot aantal voordelen van de inloopdouche (luxueus, ruimtelijk, gemakkelijk te onderhouden, toegankelijk), maar er zijn ook een paar mogelijke nadelen:

Potentiële tocht: Zonder volledige afscheiding kunnen deze douches kil aanvoelen omdat de warmte zich door de hele badkamer verspreidt. Vooral in de winter kan dat onaangenaam zijn.

Spatten: Douchen zonder deur brengt onvermijdelijk spatten met zich mee, vooral als je inloopdouche wat kleiner is. Denk daarom goed na over een afwateringssysteem om te voorkomen dat je vloer onder water komt te staan.

Hogere initiële kosten: Kwaliteitsmaterialen en gespecialiseerde installaties kunnen inloopdouches duurder maken dan traditionele opties.

Tips voor het kiezen van je inloopdouchewand

Houd bij het kiezen van een inloopdouchewand rekening met de volgende factoren: