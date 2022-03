Dit halflange shagkapsel à la Mick Jagger is een (onze) grote favoriet

Haartrends 2022. Shag kapsel. Op deze foto Greta Ferro, actrice en model

Zin in een nieuwe haarsnit? De haartrends voor 2022 bieden keuze te over. Het is tijd om te schitteren in een cool kapsel! Dankzij de opleving van de jaren ’90 (Y2K) die zo ongeveer alle trendgebieden beïnvloeden, zien we tegenwoordig weer veel laagjeskapsels.

Een klassieker is de Rachel-van-Friends-alias-Jennifer-Aniston-bob. Wil je het voorzichtiger aan doen, dan kun je kiezen voor ghost layers: onzichtbare laagjes in de onderlagen die je bob volume geven.

Andere typische laagjes kapsels met een eigentijdse twist zijn de octopus of jelly fish hair cut met veel volume bovenop het hoofd en uitgedunde haarpunten als de tentakels van een octopus en de butterfly cut met een lange haar van achteren en kaaklange, gevederde lagen rond het gezicht.

Maar als we het over de jaren ’90 hebben, vallen we ook al snel terug op de jaren ’70, de grote motor achter de jaren ’90. Zo komt het dat ook het shag kapsel via de achterdeur weer binnenkomt. En hoe!

Shagkapsels zijn bij uitstek laagjeskapsels. Zagen we ze de afgelopen jaren vooral in ietwat voorzichtige lange versies, dit jaar is de halflange lengte met pony dé way to go. Kun je je er niets bij voorstellen, denk dan even aan het kapsel van Mick Jagger in de seventies? Got it?

Het is een superkapsel voor iedereen die krul of slag in zijn of haar haar heeft. Yep, zowel voor de dames als heren. (Maar laat je je niet van deze coole haarsnit weerhouden als je steil haar hebt. Vraag je kapper om raad.)

Een schoolvoorbeeld van de ideale shag spotten wij tijdens de Milan Fashion Week in de persoon van Greta Ferro (1995), Italiaanse actrice en model. Haar shag is haar signatuur.

Het shag kapsel is cooler dan ooit. Actrice Greta Ferro. Foto: Charlotte Mesman

De vorige seizoenen gaf ze haar kapsel een vrij gelikte haarstyling mee maar dit seizoen is ze on-trend met een natuurlijke, bijna messy textuur. Zoiets als je krijgt als je krullend haar aan de lucht laat opdrogen. Je kunt ook de diffuser gebruiken. Even wat product erin kneden en je bent klaar voor de front row van de Max Mara show (in Greta’s geval in ieder geval wel).

