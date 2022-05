Deze zomer gaan we volop platform schoenen dragen

Schoenentrends 2022. Platformschoenen

De Medusa Aevitas platform schoen van Versace, een pump met enkelbandje en plateauzool, is dé topschoen van het jaar. Dat blijkt uit de zoekresultaten op internet. Hiermee is eigenlijk alles al gezegd. Platforms zijn dé schoenentrend van 2022.

Schoenentrends 2022. Platformschoenen. Photo courtesy of Versace SS 2022

Natuurlijk zijn platform schoenen – van die schoenen met een dikke, hoge zool – geen nieuwigheid. We zijn ze in het verleden al vaak tegengekomen. Met de terugkeer van de mode uit de jaren ’90 en ’00 zijn ze opnieuw populair.

Platform schoenen zijn fantastisch om er op comfortabele manier een flink aantal centimeters lichaamslengte bij te smokkelen. Maar ze zijn ook supertrendy. Tegenwoordig zien we ze overal dragen, zelfs in het wit onder trouwjurken.

Schoenentrends 2022. Platformschoenen. Photo courtesy of Saint Laurent SS 2022

Kortom, platform schoenen kun je overal onder dragen. Bij Saint Laurent zagen we ze onder jaren ’80 mini-jurken met zwarte kousen. Zo worden je schoenen een blikvanger.

Maar ze zijn ook heel mooi, en wat meer bescheiden, onder een wijde, lange broek of lange jurk waar ze dan af en toe even onderuit piepen en je benen kilometerslang maken.

Maar draag ze gerust ook onder mini-rokken, bermuda’s, midi-jurken, noem maar op.

Schoenentrends 2022. Platformschoenen. Photo courtesy of Valentino FW 2022 2023

Natuurlijk zijn ze er in allerlei kleuren, want ook dat is een populaire schoenentrend voor lente zomer 2022. Roze, oranje, wit (voor onder die trouwjurk), citroengeel, zwart.

Ook qua modellen kun je alle kanten op. We noemden de pumps al, maar er zijn ook platform sandalen en voor een meer androgyne look zelfs mocassins met plateauzolen, nog een vondst uit de koker van Versace.

Vind je het leuk, dan is zo’n schoen de moeite van het investeren waard want we hebben het hier niet voor over een eendagsvlieg. Ook op de catwalks voor herfst en winter 2022 2023 zagen we ze voorbijkomen.

Zoals altijd geldt, wie de schoen past, trekke hem aan. Niets hoeft, alles kan, als jij je er maar goed bij voelt.

TRENDYSTYLE