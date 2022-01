De lage taille broek komt terug in de mode. En hoe!

Modetrends zomer 2022 lage taille. Photo courtesy of Miu Miu

Het komende seizoen krijgen we in de mode te maken met een opvallend keerpunt. De geklede looks van de afgelopen jaren zullen in voorjaar en zomer 2022 langzaam maar zeker plaats gaan maken voor ultravrouwelijke silhouetten die er niet voor terugdeinzen om stukjes blote huid te showen.

Versace

Vorig jaar zomer zagen we de truitjes inkrimpen tot crop tops, het komende seizoen zijn de broeken aan de beurt. Ja, dames, die taille gaat zakken!

Zijn we net verknocht geraakt aan die hoge taille broeken die vetrolletjes mooi omsluiten en onze benen superlang doen lijken, moeten we weer aan de lage taille. Oké, moeten is een groot woord, want iedereen is vrij om te dragen wat-ie wil, en bovendien wisselen hoog en laag zich op dit moment in het modebeeld nog af. Met een hoge taille broek sla je vooralsnog – letterlijk en figuurlijk – een goed figuur.

Blumarine

Maar nu die lage taille broekjes. Hoe zien die eruit? Baggy, cargo, slim fit, klassie, patchwork seventies. Whatever. De modehuizen hebben er elk een eigen draai aan gegeven. Maar laag is laag, soms zelfs zo laag dat het elastiek van je onderbroek of boxershorts – OMG, dit is zo nineties! – erboven uitkomt. We zijn weer een beetje terug bij af :-) Overigens is dat inherent aan de mode. Reactie – tegenreactie, weet je nog?

Dsquared2

Een paar modellen hebben onze bijzondere sympathie maar dat is natuurlijk puur persoonlijk:

1. Die slank afkledende zwarte broekjes met lage taille en boot cut (onder meer bij Versace) die ons doen terug verlangen naar en herinneren aan die coole broekjes van Tom Ford voor Gucci in de jaren ’90.

2. Die ietwat masculiene kaki broeken met superlage taille en stoere riem plus onderbroek in zicht bij Miu Miu.

Miu Miu

3. Die geklede maar baggy pants met lage taille Missoni. Ik bedoel maar, in zo’n broek zou je toch zo weglopen?

Missoni

Wij kunnen niet wachten om deze lage taille broeken te dragen! Wat jullie?

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE