Het ingrediënt ectoïne, ook wel stressmolecuul, is een nieuwe beauty trend in de skin care, dankzij zijn vochtaantrekkende eigenschappen.

Beauty trend 2025. Ectoïne, skin care ingrediënt dat hydrateert en beschermt

In de winter is onze huid vaak droger dan normaal. Dat komt onder meer door de grote temperatuurverschillen tussen binnen en buiten en de centrale verwarming binnenshuis. In dit seizoen is het dan ook heel belangrijk om je huid goed te hydrateren. Een inmiddels bijna klassiek vochtaantrekkend ingrediënt is hyaluronzuur, maar tegenwoordig wordt dit steeds vaker gecombineerd met ectoïne, een relatieve nieuwkomer en beauty trend voor 2025.

Ectoïne in de natuur

Ectoïne is in opkomst als een vochtaantrekkend en beschermend ingrediënt in de huidverzorgingsindustrie. Dit natuurlijke aminozuurderivaat wordt ook ‘stressmolecuul’ genoemd omdat het in de natuur bepaalde micro-organismen beschermt en helpt te overleven in extreme omgevingen.

Hoe werkt ectoïne?

Ectoïne werkt als een beschermende stof en helpt cellen te beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf, zoals UV-straling, vervuiling en uitdroging. De belangrijkste functie is het binden van water, waardoor een beschermende hydratatieschil rond de micro-organismen of – in het geval van skin care – rond de huidcellen wordt gevormd.

Is ectoïne een nieuw ingrediënt?

Hoewel ectoïne al jaren in wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt, is het pas recentelijk doorgedrongen in reguliere huidverzorgingsproducten. De erkenning van ectoïne als belangrijk ingrediënt is in 2023 en 2024 gestegen en naar verwachting zullen we dit skin care ingrediënt het komende jaar steeds vaker gaan tegenkomen.

Voordelen van ectoïne voor je huid

Ectoïne biedt verschillende voordelen voor de huid:

Hydratatie: het heeft een sterke vochtaantrekkende werking en voorkomt transepidermaal waterverlies.

Anti-inflammatoire eigenschappen: ectoïne is ontstekingsremmend en kalmeert de geïrriteerde huid, waardoor het ideaal is voor mensen met een gevoelige huid of aandoeningen zoals eczeem en rosacea.

Barrièrebescherming: het versterkt de huidbarrière, waardoor de gevoeligheid voor agressieve omgevingsfactoren vermindert en irritatie door andere actieve ingrediënten zoals retinol wordt geminimaliseerd.

Antioxiderende effecten: ectoïne helpt oxidatieve stress te bestrijden die wordt veroorzaakt door UV-straling en vervuiling, beide notoire oorzaken van vroegtijdige veroudering.

Geschikte huidtypes

Ectoïne wordt goed verdragen door alle huidtypes, inclusief:

Gevoelige huid: de kalmerende eigenschappen maken het bijzonder gunstig voor de gevoelige of reactieve huid.

Droge huid: de hydraterende eigenschappen helpen droogheid te verlichten en het vochtgehalte op peil te houden.

Vette huid: ectoïne verstopt de poriën niet en kan de talgproductie in balans brengen zonder acne te verergeren.

Gecombineerde huid: het biedt hydratatie zonder overtollige olie aan de huid toe te voegen.

Combinaties met andere ingrediënten

Ectoïne gaat goed samen met verschillende huidverzorgingsingrediënten, waardoor hun werking wordt versterkt en mogelijke irritatie wordt verminderd. Veel voorkomende combinaties zijn ectoïne met:

Hyaluronzuur voor verbeterde hydratatie;

Glycerine voor een betere vochtretentie;

Alpha Hydroxyzuren (AHA’s) om irritatie te verminderen die gepaard gaat met uitdrogen of schilfering van de huid;

Retinol, ook hier om irritatie te verminderen en vroegtijdige veroudering tegen te gaan.

Aanbevolen concentratie

Hoewel er geen strikte richtlijn is voor het exacte percentage ectoïne dat nodig is in huidverzorgingsproducten, variëren de concentraties meestal van 0,5% tot 2%. Hogere concentraties zijn te vinden in gespecialiseerde formules voor de behandeling van specifieke aandoeningen zoals dermatitis of eczeem. Ectoïne is als zodanig, dus als ectoïne of met de Engelse benaming ectoin, op het etiket van skin care producten te vinden.

Hoe gebruik je ectoïne?

Ectoïne kan zowel ’s ochtends als ’s avonds in je huidverzorgingsroutine worden opgenomen. Hier lees je hoe je het effectief gebruikt:

Reinig je huid: begin met een zachte cleanser om onzuiverheden te verwijderen.

Breng het ectoïne product aan: gebruik serums of moisturizers die ectoïne bevatten na het reinigen.

Volg verder je gebruikelijke routine: breng andere serums of moisturizers aan indien nodig.

Gebruik overdag zonnebrandcrème: wat je ook doet, bescherm je huid altijd tegen de zon.

Tolerantie en veiligheid

Ectoïne wordt over het algemeen beschouwd als een veilig ingrediënt in huidverzorgings- en therapeutische producten, en blijkt uitstekend te worden getolereerd door zowel volwassenen als kinderen.

Studies tonen aan dat het geen grote risico’s met zich meebrengt bij topische toepassing. De meeste bijwerkingen die gemeld zijn in klinische studies waren mild en verdwenen zonder medische interventie. Hoewel ectoïne als veilig wordt beschouwd, zijn er beperkte gegevens over de veiligheid tijdens zwangerschap en borstvoeding. Ook zijn er op dit moment geen gedocumenteerde interacties tussen ectoïne en receptgeneesmiddelen. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts. Ben je snel allergisch? Test een nieuwe crème of ingrediënt dan eerst even op een patch. Tot slot geldt het gewoonlijke advies: voelt het niet goed op je huid, stop er dan mee.

