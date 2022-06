Mooie zomervoeten krijg je alleen als je ze met zachtheid behandelt

Voetverzorging in de zomer

De hele winter hebben onze voeten in laarzen en sneakers verstopt gezeten en dan opeens verlangen we van ze dat ze gaaf en zacht voor de dag komen. Maar zo werkt het niet. Net zoals de rest van ons lichaam is een regelmatige en constante verzorging het geheim voor mooie zomervoeten.

Niet te hard vijlen

Eén van de hoofdregels is om niet zomaar fanatiek eelt te gaan wegvijlen. Eelt vormt zich als bescherming. Hoe fanatieker je raspt, hoe meer het terugkomt.

Wat je wel moet doen?

1. Gebruik bij voorkeur een vrij zachte voetvijl en zeker geen metalen rasp.

2. Vijl je voeten niet na een voetenbadje maar behandel de droge huid zodat je geen beschadigingen aanricht.

3. Vijl je voetzolen liever een paar keer per week een klein beetje dan ze één keer om de zoveel tijd grondig onder handen te nemen.

4. Verdiep je eens in chemische voetscrubs, bijvoorbeeld foot exfoliators op basis van AHA. Deze zuren lossen het eelt op een milde manier op en verwijderen dode huidcellen.

Ken je voetproblemen

Likdoorns en plantaire voetwratten (wratten op je voetzool) zijn maar moeilijk van elkaar te onderscheiden. Er zijn wel wat vuistregels:

Een wrat doet pijn als je ‘m vanaf de zijkanten samendrukt, een likdoorn doet pijn als je er van bovenaf op drukt.

Wratten hebben vaak kleine donkere puntjes (ze zijn niet altijd met het blote oog te zien), en likdoorns niet.

Het onderscheid is belangrijk omdat wratten besmettelijk zijn en de behandeling van likdoorns en wratten onderling kan verschillen. Raadpleeg je huisarts of een ervaren pedicure; blijf er niet mee rondlopen.

Hetzelfde geldt voor schimmelnagels. Ook dit verschijnsel is heel besmettelijk. Behandel dit soort aandoeningen en dek de schimmel niet af met nagellak.

Droge voeten

Het zeep in de douche, op blote voeten lopen, de weersomstandigheden… het zijn allemaal factoren die de huid van je voeten kunnen uitdrogen. Eigenlijk daar maar een oplossing voor: goed smeren. Zet je voeten dagelijks in de voetcrème. Vooral crèmes die ureum (urea) bevatten, werken goed. Maar ook hier geldt weer dat je consequent moet zijn.

Mooie nagels

Gun je nagels af en toe een adempauze door ze even niet te lakken. Pamper ze in lakloze dagen met een olie.

Het is even wat werk maar uiteindelijk geeft het voldoening als je je gave voetjes in je zomersandaaltjes of strandslippertjes laat glijden.