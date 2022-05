Met deze stijltips wordt ouder worden een leuke uitdaging. Foto Charlotte Mesman

In de modewereld is ouder worden de laatste jaren geen taboe meer. Natuurlijk wordt er ook daar op los gefacelift (juist daar!) en met fillers gegoocheld maar grijze haren en rimpels mogen òòk. We zien ze ook steeds vaker op de catwalks. De trend is tegenwoordig dat het een persoonlijke keuze is die ieder voor zich moet maken.

Sommige niet meer zo jonge dames weten de mode- en kapseltrends op zo’n geniale manier naar hun hand te zetten dat ze de jongeren qua stijl en chicheid verreweg de baas zijn. Wat zij kunnen kan jij ook!

Overigens hebben we – gelukkig – de tijdsgeest wel mee. Waar we vroeger na onze vijftigste stilzwijgend een aantal leeftijdsgebonden beperkingen opgelegd kregen zoals geen losse lange haren meer maar een kort kapsel of opgestoken haar en vooral geen korte rokken, sneakers en tatoeages, is nu eigenlijk alles toegestaan. Geloof ons, tijdens de modeweken hebben we dames van ver boven de zestig met verse tattoos voorbij zien komen, en ze konden het hebben! Alles kan, mits – en daar komt het wéér – het past bij je persoonlijkheid.

Mode, kapsels & anti-aging. Zo kom je (op elke leeftijd) stijlvol voor de dag. Foto: Charlotte Mesman

Dat is eigenlijk wel de belangrijkste tip: blijf jezelf en kies uit de grote hoeveelheid modetrends en kapsels die dingen die bij jou passen. Dat moet je relatief weinig moeite kosten want één van de voordelen van het ouder zijn is dat je jezelf beter kent en vast al een heel eigen stijl hebt ontwikkeld.

Dat betekent niet dat je je hele leven lang op dezelfde manier gekleed gaat. Sommige dingen wil je op een bepaalde leeftijd niet meer, vaak omdat dingen die je vroeger goed stonden nu imperfecties accentueren. Andere dingen kom je nu juist goed van pas.

Stijlregel: accentueer je sterke punten en camoufleer je zwakke punten.

Voorbeelden: draag geen coltruien als die een onderkin accentueren, maar draag juist wel een coltrui als je nekrimpels wilt camoufleren, draag over knee laarzen (ja, daar ben je echt niet te oud voor!) als je knierimpels hebt, draag wat langere mouwen als je bovenarmen zwabberen.

Mode, kapsels & anti-aging. Zo kom je (op elke leeftijd) stijlvol voor de dag. Foto: Charlotte Mesman

Overigens heeft deze stijlregel op de keper beschouwd niet eens zoveel met leeftijd te maken. Ook een jong meisje zal minder geneigd zijn een crop top te dragen als ze vetrolletjes in de taille heeft. Tenzij je er lak aan hebt. Dat mag ook (alles mag), maar is in de praktijk natuurlijk wel minder stijlvol.

Een trucje: verleg de aandacht van je gezicht of hals naar een ander punt bijvoorbeeld een statement sieraad of een statement bril!

Verder ben je ook nooit te oud om te experimenteren. Probeer eens een nieuwe modekleur (roze!) die onverwacht flatterend staat bij je teint van nu (die anders is dan die van toen). Experimenteer met de wijde spijkerbroek en oversize trui, of met een chique joggingpak met daarover een klassieke lange jas, zoals je de jonge meiden wel ziet doen. Juist ietwat jeugdige items kunnen op een bepaalde leeftijd heel goed uitpakken.

Stijlregel: jeugdige items op oudere leeftijd heel stijlvol zijn mits je voor kwaliteit kiest. Kies je items met zorg, let op de pasvorm, de materialen en de afwerkingen.

Eigenlijk wordt het alleen maar leuker om naarmate je ouder wordt met de allernieuwste mode- en kapseltrends te spelen. Neem nu de grijshaar-trend. Die is fantastisch. Opeens ben je met je grijze haar helemaal hip. Er geldt zelfs: hoe langer, hoe beter. Je wordt erom bewonderd. Niemand verbiedt je overigens om na een tijdje weer over te stappen op bijvoorbeeld kastanjebruin (of expensive brunette, zoals dat vandaag de dag heet). Om maar te zeggen: het leven houdt niet op na je vijftigste!

Stijlregel: wat je ook doet en hoe je je haar ook draagt, ga voor een optimale huidverzorging en haarverzorging. Je zult er wat meer tijd (en geld) in moeten investeren, dan vroeger, maar je krijgt er bakken met stijl voor terug. Weet je het even, niet laat je dan één keer goed adviseren door een professional, bijvoorbeeld een kundige kapper of schoonheidsspecialiste.

Wees verder niet bang om op te vallen, of het nu met een ultrachic ladylike mantelpakje is (dat dwingt autoriteit af die de jeugd je nog zal benijden) of met die coole statement bril.

Beleef goed en stijlvol ouder worden als een uitdaging, en laat de voordelen van je leeftijd – zelfverzekerdheid, eigen stijl, autoriteit – in jouw voordeel werken. En onthoud: mooi zijn heeft niets met leeftijd maar alles met stijl én innerlijk te maken!

