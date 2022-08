Anti-aging serums zijn hot maar weet jij ook hoe je ze gebruikt?

Inmiddels gebruik ik zelf alweer zo’n acht jaar een serum. Het was mijn Japanse vriendin die mij adviseerde om eens een anti-aging serum te gebruiken. Eerst ging ik bij mijn keuze af op de beloftes op het flesje maar later werd dat een bewuste keuze (voor mij een AHA serum).

Ook van het gebruik wist ik niet veel af. Dat het op een schone huid moest worden gebruikt, was begrijpelijk. En voordat je je crème aanbrengt. Inmiddels is er veel meer over het gebruik bekend. En al zat ik er met mijn routine niet veel naast, er zijn dingetjes die je kunt doen om te zorgen dat je anti-aging serum optimaal werkt.

Zo is het heel belangrijk dat je je serum op een droge huid aanbrengt. Gebruik je na het reinigen een toner, wacht dan met het aanbrengen van het serum totdat deze compleet is opgedroogd.

Vanwege de hoge concentratie in serums heb je maar een paar druppeltjes nodig. Druppel ze op je handpalm en breng het product dan voorzichtig op je huid aan.

Komt je serum met een pipet, raak dan nooit met je pipet je handpalm of je gezichtshuid aan. Laat ook het flesje niet openstaan.

Masseer het serum, altijd weer heel delicaat, met de muis van je duimen in je huid.

Besteed tijdens het masseren speciale aandacht aan rimpels. Masseer de plooien naast je neus richting je mond, voorhoofdsrimpels en fronsrimpels. Zachtjes knijpen en vervolgens glad strijken voor een ontspannend effect maakt deel uit een effectieve massage routine.

Gebruik je ’s avonds alleen een serum, stap dan niet direct je bed in, maar wacht totdat het serum in je huid getrokken is zodat niet de helft op je kussen belandt.

Een zijden kussen is nog altijd een weldaad voor je huid, niet alleen omdat dit zachte glansstofje minder wrijving met je huid veroorzaakt (en op den duur dus ook minder rimpels) maar ook omdat het minder product absorbeert.

Gebruik je na het serum een crème, dan is het ook in dat geval belangrijk om te wachten totdat het serum in de huid is getrokken voordat je de crème aanbrengt.

Gebruik je ’s morgens een serum en lijkt je het wachten op opdrogen en intrekken tijdsverlies, doe het dan in stappen tussen je andere bezigheden door. Bijvoorbeeld eerst douchen en je gezicht wassen, dan ontbijten, daarna het serum aanbrengen, dan je aankleden, daarna je crème aanbrengen. Je begrijpt wel wat we bedoelen. Op deze manier haal je echt het maximale uit je serum.