Is dit coole zomerkapsel iets voor jou? Wet looks zijn terug!

In je zomer hoeft je haar niet perfect te zitten. Je hoeft er niet veel tijd aan te besteden. Maar je kunt er wel een trendy twist aan geven. Als uitgangspunt kun je het kapsel nemen dat wij backstage bij de modeshow van Arthur Arbesser in Milaan zagen.

‘Dit kapsel is geïnspireerd door een vrouwelijke kunstenaar’, vertelt hair stylist Mari Ohashi ons in het video interview (zie hieronder). ‘Ontwerper Arthur Arbesser zag haar voor zich in haar atelier terwijl ze bezig was met keramiek. Ze was potten aan het maken en het kon haar niet schelen hoe haar haar zat, als het maar niet in haar ogen viel.’

Met dit idee in het achterhoofd creëerde Mari Ohashi de kapsels voor de show. Ze bracht het haar van de meisjes naar achteren, legde er een knoop in en bracht bewerkte de voorkant met gel.

Spelen met verschillende texturen

Dit kun je thuis ook heel gemakkelijk doen. Het is dan wel zo leuk om, net zoals Mari Ohashi, om met verschillende haarstylingsproducten te werken.

Over de gehele haarlengte bracht Mari een volumizing product aan waardoor het haar een interessante textuur krijgt. Vervolgens bracht ze op de haarwortels een wax spray aan zodat het haar er wat ‘viezer’ en een beetje doorleefd uitziet. Aan de voorkant kamde ze het haar met een fijne kam waardoor het daar netter is en je de kamstrepen in het haar ziet staan. Het haar van achteren legde ze in een slordige knoop. En tot slot deed ze over het hele kapseltje nog een shine spray.

Je hebt dus bovenop het hoofd een soort wet lookje maar de haarpunten hebben een veel drogere textuur. Dit geeft je haar een interessante twist, vooral ook als het zomerzonlicht ermee speelt.

Bekijk de video en kapselfoto’s maar eens en experimenteer dan met verschillende haarproducten.

Klik hier voor meer wet looks en gel kapsels

TRENDYSTYLE