Zomerse kapsel ideeën. Steel de show met een spannend bed head kapsel!

Haarstylingsproducten zijn dé sleutel naar creatieve en moderne kapsels. Ze veranderen de structuur van je haar, maken het zachter en aaibaarder, of juist stugger en stoerder. Hoe je de producten moet gebruiken staat meestal wel op de verpakking of het etiket te lezen, maar nog leuker wordt het als je de producten gaat mixen, zoals de professionele hair stylisten dat doen.

Bij de fashion show van MSGM voor zomer 2019 bijvoorbeeld mixte top hair stylist Anthony Turner twee L’Oreal producten – een klein beetje L’Oreal Paris Hair Expertise EverRiche Dry the Pline en een behoorlijke hoeveelheid L’oreal Wild Stylers Beach Waves – om spannende bed heads te creëren.

Als je eenmaal de juiste mix te pakken hebt, wordt het stylen zelf vrij simpel. Breng de mix over de haarlengte aan en bewerk je haar met je handen tot het product is ingedroogd. ‘Laat je haar zelf maar beslissen welke kant het op wil,’ adviseert Anthony Turner. ‘Het mag eruit zien alsof het een paar dagen niet gewassen is en alsof er geen borstel of kam aan te pas is gekomen.’

Deze hair look is geschikt voor lang haar maar ook voor middellange en korte kapsels, het maakt niet uit of je nu steil haar of krul hebt. Laat de producten voor je werken.

Bekijk het video interview en de foto’s maar eens, en experimenteer dan met verschillende haarstylingsproducten.