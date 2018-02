Zo maak je finger waves. Tutorial

Zo maak je finger waves! We zagen het backstage bij de fashion show van Aigner herfst winter 2018 2019 in Milaan. Na het zien van deze tutorial weet je ook meteen waarom die retro golfbewegingen in het haar ‘finger waves’ heten.

Backstage in Milaan keken we gefascineerd naar het werk van hair stylist Franco Curletto. De Italiaanse topkapper deed er per model welgeteld twee minuten over finger waves te zetten. In deze video zie je hoe Franco te werk gaat. Onder de video zetten we de stappen nog even voor je uiteen.

1. Maak het haar een beetje nat met een plantenspuit met water.

2. Breng een behoorlijke grote hoeveelheid mousse op het haar aan. Franco Curletto gebruikte L’Oréal Professionnel Valence 3.

3. Kam de mousse door het haar met een fijne kam.

4. Trek een scherpe scheiding.

5. Haal de kam nogmaals door het haar zodat het goed glad is en gebruik wijsvinger, middelvinger en ringvinger om het haar in golfbewegingen te duwen zoals je dat Franco Curletto meerdere malen in de video ziet doet.

6. Zet de golfbewegingen vast met klemmen.

7. Laat de fingerwaves drogen. Je kunt het ook droog föhnen. Franco Curletto gebruikte voor de modellen droogkappen met föhn.

8. Voor deze show liet Franco Curletto het haar van de modellen van achteren loshangen in een soort jaren ’70 stijl. Je kunt het haar natuurlijk ook samenbinden in een staart of knot.

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends