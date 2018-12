Winterkilo’s? Laat het dit jaar niet gebeuren. 5 Tips

De strijd tegen winterkilo’s (overtollig vet) begint in de herfst en duurt de hele winter.

Met een gezond en uitgebalanceerd voedingspatroon en een beetje zelfbeheersing rond de feestdagen kom je de herfst en winter zonder extra kilo’s door.

Herfst, winter, de temperaturen dalen, het wordt steeds kouder. In de herfst zou je voeding rijker aan calorieën moeten zijn dan in de zomer. Je lichaam heeft voldoende bouwstenen nodig om zich voor te bereiden op de koude maanden die zich snel zullen aandienen. Instinctief hebben we in de herfst en winter dan ook meer zin om te eten en gaat onze voorkeur vaker naar vettere voedingsmiddelen uit.

Maar wat als we dit ‘instinct’ helemaal volgen en ons heerlijk te goed zouden doen aan alle lekkernijen die we in deze seizoenen voorgeschoteld krijgen? Dan is het bijna onvermijdelijk dat we aan het einde van de winter de strijd met die gehate winterkilo’s zullen moeten aanbinden. Is het dan niet beter om er op voorhand iets aan te doen? Het is nog altijd beter om te voorkomen dan te genezen.

Vooropstaat dat je je lichaam niet te kort mag doen. Je hebt nu eenmaal een bepaald aantal calorieën nodig om gezond te blijven. Om het nog maar niet te hebben op de invloed die een te caloriearm dieet op je humeur kan hebben! Je zou er depressief van worden!

Maar wat als je juist in de herfst en winter iets aan overgewicht wilt doen of winterkilo’s in ieder geval wil voorkomen, terwijl je je lichaam toch goed tegen de winterkou wil ‘wapenen’? Het antwoord is gemakkelijk, maar zoals altijd is de praktijk moeilijker.

Als je last hebt van overgewicht dan zou je twee dingen moeten doen: de inname van calorieën een klein beetje (ten hoogste met 10%) verminderen én (dit is heel belangrijk) je voeding kwalitatief verbeteren. Kort gezegd zou je een gezond voedingspatroon moeten aanhouden (dat alle noodzakelijke bouwstenen voor je lichaam bevat) en minder van de notoire dikmakers moeten eten. Heb je geen last van overgewicht maar wil je winterkilo’s wel voorkomen, zorg er dan voor dat je verstandig – dus gezond – eet en weersta de verleiding om je – vooral tijdens de feestdagen – helemaal te buiten te gaan aan gebak, taart, oliebollen, andere slechte vettigheden (zie hieronder) en alcoholische dranken. Hier zijn enkele richtlijnen: