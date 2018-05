Verjaardag! Esthers column. Het leven met een knipoog

Yes, het is alwéér vrijdag. Vier de aanloop naar het weekend met Esther! Ook zij houdt van (iets) vieren…

Liever vier ik iets bijzonders… Dat ik ga trouwen bijvoorbeeld, dat ik mijn rijbewijs heb behaald of… een housewarming (!). Maar het is de vraag of deze gelegenheden zich oooooit voordoen. Dus grijp ik mijn verjaardag aan om een feestje te organiseren. Ook al stemt een jaar ouder allang niet vrolijk meer, en voelt mijn leeftijd in onze westerse samenleving niet als een prestatie. Was je vroeger een kat met 7 levens, omdat je heel wat ontberingen moest doorstaan, nu kun je de jaren rustig doorsukkelen. Goed, op zich is dit weer wel een feestje waard, opdat vele gevaren geweken zijn. Met dit idee in ogenschouw en natuurlijk omdat het leuk is, pak ik op mijn verjaardag groots uit. Vrienden en vriendinnen vraag ik voor diner, thee en meer. Even was er sprake van vooraf een wandeling, een speurtocht misschien wel… als zijnde een echt partijtje. Maar de voorbereidingen van ‘mijn feest’ vroegen al mijn tijd en aandacht. Dus ben ik druk in de weer met de boodschappen, het huishouden en vooral met kokkerellen. ‘Je verjaardag is jouw dag,’ had mijn vriendin Sophie nog benadrukt, waardoor ik me tijdens alle werkzaamheden verbaas over dat ik ‘mijn dag’ op deze manier invul… Oke, het gezellige feest van in de avond maakt heel wat goed, maar vanaf volgend jaar heb ik als cadeautip allerlei gerechtjes en lekkers en voor in de middag: een partijtje! Ik verheug me nu al op een jaar later, of… ik zorg dat ik eerder iets te vieren heb. :)) Wie weet…

Door Esther, diëtiste, oprichter van Opdieet.nl. Esther houdt van lekker eten, lezen én schrijven. In deze column schrijft ze ‘met een knipoog’ over de alledaagse dingen van het leven.