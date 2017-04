Waar trek je de scheiding in je haar? Vuistregels en tips

Door de scheiding in je haar te veranderen, kun je eenvoudig een nieuwe look creëren. Maar soms betekent een verandering geen verbetering.

De scheiding in je haar is niet een kwestie van ‘zo maar’ kiezen en zou ook niet afhankelijk van de haartrends moeten zijn. De scheiding in je haar moet zo zijn dat je gezicht optimaal uitkomt.



Maar hoe weet je nu welke scheiding goed voor jouw werkt? Waar moet je de scheiding trekken? Is een zijscheiding beter dan een middenscheiding? En zo ja, hoe hoog of laag moet de zijscheiding zijn? Er bestaat een aantal theorieën en vuistregels die je op weg kunnen en je een indicatie kunnen geven van waar jij jouw haar het beste kunt ‘scheiden’.

De natuurlijke scheiding

Haar heeft de neiging om ‘de natuur te volgen’. De natuurlijke scheiding is vaak de scheiding die het beste bij je past en veel kappers raden aan om de natuurlijke scheiding aan te houden. Heb je geen natuurlijke scheiding of wil je van scheiding veranderen, dan kunnen de onderstaande theorieën uitkomst brengen.

De middenscheiding

De middenscheiding is doorgaans het minst genadig. Deze scheiding vraagt om een uiterst symmetrisch en harmonisch gezicht (en daarmee zijn helaas maar weinig mensen behept). Een scheiding in het midden mag catwalkmodellen misschien goed staan, maar in het dagelijks leven (laten we realistisch zijn) is deze scheiding vaak minder flatterend.

De neustheorie voor de zijscheiding

De middenscheiding brengt ons direct op de neustheorie. Een scheiding in het midden accentueert namelijk de neus. Heb je een grote neus of vestig je liever niet de aandacht op je neus, ga dan voor een zijscheiding.

Hiermee komen we direct op een eerste vuistregel. De neus als basis voor het kiezen van je scheiding.

Sommige kappers menen dat bijna niemand een volledig symmetrisch gezicht heeft en dat de neus altijd wel een beetje meer naar links of naar rechts helt. De neustheorie neemt deze stelling als uitgangspunt. In de praktijk komt het erop neer dat je in de spiegel kritisch de stand van je neus onder de loep moet nemen. Neigt je neus naar rechts, dan trek je je zijscheiding aan de rechterkant en borstel je je haar naar links. Neigt je neus naar links, dan maak je een zijscheiding aan de linkerkant en borstel je je haar naar rechts. Op deze manier is je gezicht in balans.

De oogtheorie voor zijscheiding

De theorie die ons het meest aanspreekt, is de oogtheorie. We hebben gemerkt dat veel mensen deze theorie instinctief toepassen.

Ook hier nemen kappers de niet-symmetrie van ons gezicht als uitgangspunt, maar dan die van de ogen. Onze beide ogen zijn zelden helemaal gelijk. Het ene oog is altijd wel iets groter dan het andere. Kijk in de spiegel welk oog kleiner en welk oog groter is (op foto’s kun je dit vaak ook heel goed zien). Trek de zijscheiding aan de kant van het ‘kleinste’ oog. De zijscheiding ‘opent’ dit oog als het ware.

Er zijn ook kappers die niet in termen van ‘groter’ of ‘kleiner’ spreken, maar van ‘het mooiste oog’ en ‘het minder mooie oog’. Deze variant op de oogtheorie raadt aan om de zijscheiding aan de kant van het mooiste oog te trekken. De aandacht gaat naar deze kant en bovendien kun je je lok over je minder mooie oog heen zwiepen.

De wenkbrauwtheorie voor plaatsbepaling van de zijscheiding

Het lijkt wel wiskunde (en dat is het ook een beetje!). Ook in ons uiterlijk gaat het allemaal om symmetrie en het vinden van balans en evenwicht. Het zal je daarom dan ook niet verbazen dat er ook een soort ‘formule’ is voor het vinden van de exacte plaats van de zijscheiding.

Uitgangspunt hiervoor is de wenkbrauw aan de kant van de zijscheiding. De regels zijn als volgt:

Voor een (klassieke) hoge zijscheiding neem je de binnenste hoek van je wenkbrauw als uitgangspunt. Voor een middelhoge zijscheiding neem je het hoogste punt van je wenkbrauwboog als uitgangpunt. Voor een heel lage (moderne) zijscheiding neem je het buitenste uiteinde van je wenkbrauw als uitgangspunt.

Ons advies

Ons advies is om de verschillende theorieën met elkaar te combineren en dan ook nog eens de trends van het moment in ogenschouw te nemen om zo uiteindelijk de scheiding die voor jou werkt te vinden. Een voorbeeld: werkt een zijscheiding op grond van de neus- en oogtheorie voor jou beter dan een middenscheiding maar is de middenscheiding in de mode, ga dan voor een hoge zijscheiding op basis van de wenkbrauwtheorie.

Wat zegt je scheiding over jou?

En dan is er ook nog een theorie die stelt dat de scheiding in je haar iets over je persoonlijkheid zegt. In deze theorie wordt onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.

Vrouwen met een linker zijscheiding zouden in het algemeen carrière gericht zijn, brede interesses hebben en soms een beetje masculien zijn. Vrouwen met een rechter zijscheiding zouden ultravrouwelijk, lief en zacht zijn maar soms misschien niet al te serieus worden genomen. Mannen met een linker zijscheiding zouden in de regel succesvol en sterk zijn. Een rechter zijscheiding voor mannen zou tegen de natuurlijk ingaan. Deze scheiding kan duiden op een controverse houding of op een anticonformistisch gedrag. Zelfverzekerde mannen durven een rechter zijscheiding wel aan. Een middenscheiding zou in het algemeen heel evenwichtig overkomen en vertrouwen inspireren.

Door Trendystyle