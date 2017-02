Transgenders veroveren de modewereld (en Vogue covers)

Steeds vaker zien we in de media transgender mensen. Ook de modewereld doet een duit in het zakje. Op catwalks en zelfs op de meest geambieerde covers verschijnen steeds vaker mannen die zich vrouw voelen en die qua schoonheid zeker met hun vrouwelijke topmodellen kunnen wedijveren – en het misschien zelfs wel van hun vrouwelijke collega’s kunnen winnen.



Neem nu Valentina Sampaio (19), transgender topmodel uit Fortaleza, Brazilië. Toen dit model in november op de Braziliaanse Elle prijkte, werd ze wel vergeleken met de nieuwe Gisele Bündchen. En nu schittert Valentina als eerste transgender op de cover van Vogue Paris. Met recht.

Valentina ziet er fantastisch uit. We bekeken haar Instagram account. Met haar perfecte lichaam en lange blonde haren, haar zwoele blik en blauwgroene ogen is Valentina het toonbeeld van vrouwelijkheid.

Valentina is echter niet het eerste transgender topmodel. Zo was Lea T, eveneens afkomstig uit Brazilië, testimonial voor Redken. Dit model poseerde bovendien voor high end magazines als Vogue, Vanity Fair and Love en is de muse van Riccardo Tisci van Givenchy.

Verder zal iedereen zich Andreja Pejic herinneren, het model dat verscheen in de controversiële reclame voor push-up beha’s van de Hema.

Tijdens de Fashion Week Uomo (mannenshows) in Milaan fotografeerden wij backstage bij Vivienne Westwood, de provocerende Britse modeontwerpster, een bekoorlijke transgender uit Rusland. Zij (hij) trok onze aandacht vanwege haar (zijn) sterke sensuele uitstraling. Westwood kon het niet nalaten om de wereld nog eens extra te provoceren en liet het model showen met een ketting met ‘bedel’ die boekdelen spreekt.

Inmiddels zijn er ook modellenbureaus voor transgenders. Het bekendste bureau is Trans Model in New York.

De grens tussen man en vrouw is aan het vervagen, menen de media. Vooral in Amerika is er veel over te doen. Daar mag je kiezen of je als ‘hij’ of ‘zij’ aangesproken wilt worden en deze keuze moet publiekelijk gerespecteerd worden. En al naar gelang hoe je je voelt – man of vrouw – mag je gebruik maken van de openbare toiletten.

Wat vinden jullie van deze ontwikkelingen?