Terug naar virgin eyebrows. Natuurlijke (maar niet heus) wenkbrauwen

De afgelopen jaren hebben we heel wat meegemaakt op het gebied van wenkbrauwen. Herinner je je Cara Delevingne nog? De dag waarop ik haar voor het eerst ontmoette, backstage in Parijs, ligt nog vers in mijn geheugen. Met een gezonde dosis vrouwelijke jaloezie bewonderde ik haar dikke wenkbrauwen.

Het was Cara die een ware rage rond wenkbrauwen ontketende. Iedereen wilde Cara-wenkbrauwen. Ze moesten steeds breder en voller zijn. Ook veranderde de vorm. Wenkbrauwen met een sexy hoekje maakten plaats voor rechtere, wat mannelijkere wenkbrauwen. En toen gingen we ze ook nog eens heel zwaar opmaken, met heel strakke en gedefinieerde contouren. De brow bars schoten als paddenstoelen uit de grond want iedereen moest en zou opeens van die sterke en tot in de details gegroomde wenkbrauwen hebben.

Ook nu staan wenkbrauwen nog steeds volop in de belangstelling. Wenkbrauwen zijn bepalend voor je gezicht, dat weten we inmiddels allemaal. We kennen het belang ervan, maar nu de rage over is, worden we ook weer ‘redelijker’ en hoeft het niet meer zo ‘over de top’ te zijn. We gaan terug naar meer natuurlijk ogende wenkbrauwen.

‘Virgin eyebrows’ noemt topvistagist Tom Pecheux ze. Hiermee bedoelt de charmante Fransman de wenkbrauwen waarmee je geboren bent en tot ongeveer je tienertijd mee rondloopt, totdat de pincet in beeld komt en je ze gaat epileren. De basis voor de virgin eyebrows van nu zijn dus je eigen, natuurlijke wenkbrauwen. Natuurlijk zijn ze wel verzorgd. Losse haartjes haal je weg zodat je wenkbrauwen er netjes uitzien, maar daarbij respecteer je de natuurlijke vorm van je wenkbrauwen.

Verder maken we onze wenkbrauwen heel natuurlijk op. Waar haartjes ontbreken, teken je ze in met potloodstreepjes in dezelfde kleur als die van je eigen wenkbrauwhaartjes. En tenslotte haal je een borsteltje met wat brow gel over je wenkbrauwen zodat alle haartjes mooi op z’n plaats zitten. We zijn dus klaar met twee van die dikke 2D strepen in het gezicht.