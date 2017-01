Streetstyle. Zo draag je die top!

Zie je tot je verbazing in hartje winter kleine topjes – in leer of kant – in de modecollecties hangen, weet dan dat je ze niet ònder maar òver je kleding draagt. Het is een nieuwe trend die vooral bij it-girls en fashionista’s in de smaak valt.



Dat kleine leren topje gaat dus over een T-shirt, truitje of, mooier nog, over een witte blouse. Deze trend ligt een beetje in de lijn van de ‘lingeriejurken’ die we momenteel veel zien. ‘Innerwear wordt outerwear’.

De topjes die je nog in je kast hebt liggen en die groot genoeg zijn of mee rekken, krijgen hiermee een nieuwe dimensie. Experimenteer ermee als bovenlaag. Draag ze te kust en te keur. Over een truitje of blouse maar ook over een jurk die wel net iets meer mag hebben.

Een klassieke outfit krijgt een moderne twist met zo’n topje. Zonder het topje op deze foto’s zou de outfit niets anders zijn dan alleen een zwarte broek met een witte blouse wat een beetje als een serveerster kan overkomen. Met het topje is deze combi opeens geweldig hip en tof!