Streetstyle mode. 6 Lente looks voor nieuwe mode ideeën

In deze tijd van het jaar willen we zo graag aan de lentemode, maar lang niet altijd zijn de weergoden ons goed gezind. En dus wordt er een zwaar beroep gedaan om op ons modegevoel. Hoe creëer je een vrolijke en up-to-date lentelook als de temperaturen nog laag zijn? Wij pakten de streetstyle looks van de mode journalisten en fashionista’s tijdens de modeweken erbij. Misschien dat je er lenteachtige ideeën van opdoet. Wij wel!

Leer is een evergreen

Leer is altijd goed, vooral in de tussenseizoenen. Kijk maar eens wat je qua leer nog in je kast hebt hangen. Het is nu het moment om het te dragen. Update je look met coole accessoires zoals een paar mooie laarsjes.

Plissérok (plisséjurk) met blazer

Plissérokken en -jurken blijven in de mode. Je kunt ze kuitlang of enkellang dragen. De enkellange variant is ideaal als je bij lage temperaturen toch die open schoentjes aan wilt. Je kunt het dilemma ook oplossen met laarzen of een paar stoere sneakers.

Een blazer over een jurk, zoals op de foto hieronder, is een riskante combinatie omdat het snel lijzig wordt, maar het kan ook heel mooi zijn. Experimenteren is ons advies!

Kleur!

De lente is natuurlijk het seizoen bij uitstek om al die mooie kleurtjes weer tevoorschijn te halen. De combi oranjerood/roze is nog steeds geliefd, maar wat ons betreft ietwat banaal. Maar nogmaals: heb je er zin in, draag het dan!

Het spijkerjack

Het spijkerjack is een reddende engel. Weet je het even niet meer, dan lost je spijkerjack het op. Dankzij je spijkerjack kun je al vroeg in het voorjaar die lentejurk aan. Supercool ook de puntige ballerinaschoentjes met kitten heels!

Zwart. Back in black!

Zwart is bepaald niet wat je voor de lente zou verwachten en toch kan het superchic zijn, vooral als je het – op zonnige dagen – met blote benen combineert.

De boxy blazer

De boxy blazer is en blijft cool. Met zo’n blazer kan je look eigenlijk al niet meer stuk. Combineer ‘m met een strak broekje om een kleerkastsilhouet te voorkomen. Verderop in het seizoen kun je de blazer met een wielrennersbroekje dragen.

