Street style bij Fendi. Kijk de mode af van de influencers!

De modeweek in Milaan duurde maar kort. Er waren maar drieën dagen voor nodig om de allernieuwste herencollecties voor zomer 2020 te showen. Ik heb het onderste uit de kan gehaald en heb – tussen shows en backstages door – ook zoveel mogelijk street style mode gefotografeerd.

Bij de modeshow van Fendi kwamen er heel (belangrijke en onbelangrijke) influencers langs, zoals Niki Wu Jie, Sarah Snyder, Yuwei Zhangzou en Xenia Adonts. Vanzelfsprekend droegen veel dames Fendi, of hadden ze die stijl op één of andere manier nagebootst.

De meest bizarre outfit was die van Sarah Snyder. Zij droeg een strapless jurkje met het overbekende Fendi logo en een soort bivakmuts bij een temperatuur van meer dan 30 graden (!). Yuwei en Xenia droegen allebei een wielrennerbroekje. Yuwei op een sportieve manier; Xenia met een mooi suède jasje.

Verder zagen we ontzettend veel dames met beltbags, riemen met meerdere tassen. Ook die trend is dus nog helemaal hot.

Bekijk de foto’s hieronder maar eens, en laten je inspireren, of niet. Want de mode is en blijft iets heel persoonlijks.

Door: Charlotte Mesman voor Trendystyle