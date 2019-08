Schoenentrends herfst winter 2019 2020. Wat is in? Wat is uit?

De schoenentrends voor herfst winter 2019 2020 zijn op z’n zachtst gezegd interessant. In de loop van de afgelopen jaren zijn de schoenen steeds kleurrijker en fantasievoller geworden. Herinner je je hoe we, nog maar een paar jaar geleden, onze neus optrokken bij het idee om ’s winters witte schoenen te dragen? Ook witte schoenen onder zwarte kleding was voorheen ‘not done’. Aan deze dingen zijn inmiddels wel gewend. We hebben de afgelopen seizoenen wel wildere dingen gezien. Ook de schoenentrends voor herfst winter 2019 2020 zijn bepaald niet saai te noemen. Laten we het rijtje eens langslopen:

WAT IS IN?

Van enkellaars tot lieslaars

Zoals altijd in de winter spelen laarzen een belangrijke rol in het schoeiselland. Elke lengte is goed: laag, tot net onder de knie, net erover of zelfs tot over het dijbeen.

Van soklaars tot afzaklaars

Strakke laarzen, recht of misschien zelfs laarzen met wijde afzakschachten? Ook deze vraag laat zich niet met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden. Alles mag, alles kan, is het motto dat al jaren geldt, en dat is ook zo voor herfst winter 2019 2020.

Van rijglaars tot cowboy boot

Een paar stijlen willen we wel uitlichten. Allereerst komen de zogenaamde kistjes terug; dat hebben we te danken aan de punk en rock invloeden die in de mode weer opspelen. Voor de romantische dames onder ons zijn er hoge rijglaarzen tot aan de knie. Ook de cowboy boot die we vorig jaar al zagen terugkomen, gaan we in herfst en winter 2019 2020 zien.

Meer puntige neuzen dan rond

De meest schoenen en laarzen komen dit seizoen met een vrij puntige neus, maar is het beslist geen wet. Zo gaan we ook schoenen met ronde en zelfs vierkante neuzen zien.

(Nep)bont en ‘lammy’-laarzen en schoenen

Een andere trend is schoenen en laarzen met (nep)bont en shearling (schapenvacht). Anders dan bij de overbekende Uggs zit de schapenvacht dit seizoen niet aan de binnen- maar aan de buitenkant.

Mary Janes en bling bling

Voor feestjes of een ultravrouwelijke look zijn er Mary Janes – schoenen met bandjes rond de enkel – en sandaaltjes met glittertjes of fonkelende steentjes.

Plateauschoenen en -laarzen

Plateauzolen zijn geen nieuwigheid. We gaan ze ook dit seizoen zien en zoals altijd wordt er op het thema voortgeborduurd. Sta niet vreemd te kijken als je in de schoenencollecties voor herfst winter 2019 2020 exemplaren met gekleurde of versierde platformzolen tegenkomt!

Doorgestikt

Doorgestikt is één van de hotste en nieuwste trends voor herfst winter 2019 2020. Doorgestikte jassen, doorgestikte tassen en ja, je voelt ‘m al aankomen, doorgestikte schoenen! Koploper op dit gebied is het Italiaanse modehuis Bottega Veneta.

Dierenprints

Van de dierenprints zijn we voorlopig nog niet verlost. Ze blijven ook de schoenen en laarzen voor herfst winter 2019 2020 sieren. Een nieuwkomer voor dit seizoen is de krokodillenprint.

Laarsjes met… tasjes

Een andere absolute nieuwigheid (voorzover er in de mode van absolute nieuwigheden sprake kan zijn), zijn de laarzen met tasjes. Deze trend is vast en zeker geïnspireerd door de heuptassen en de trend van de minuscule tasjes (die we dit seizoen bijvoorbeeld ook om onze nek gaan dragen, als een soort halsketting).

WAT IS (GAAT) UIT?

Sneakers

Als je het rijtje schoenentrends voor herfst winter 2019 2020 aandachtig hebt doorgenomen, dan zul je vast hebben opgemerkt dat sneakers schitteren… door afwezigheid! Begrijp ons niet verkeerd, het is niet zo dat sneakers uit de mode zijn, maar ze zijn wel op hun retour. Het accent wordt verlegd, als je het ons vraagt vooral richting laarzen. Het was eigenlijk wel een beetje te verwachten want nu de hele wereld op sneakers loopt, jong en oud, te pas en te onpas, wil de ‘exclusieve’ modewereld natuurlijk weer wat anders.

Overigens gaan we nog best sneakers zien. De trend voor dit seizoen is vooral: multicolor.

Charlotte Mesman voor Trendystyle