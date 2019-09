Update je make-up look met matte rode lippen en…

Rode lippen zijn een klassieker, en toch zien ze er altijd anders uit. MAC Senior Artist Cynthia Di Meo ontwierp een superzwoele make-up look met rode lippen voor herfst winter 2019 2020. Update je look!

Rode lippen zijn een klassieker, en toch zien ze er altijd anders uit. De rode monden die MAC Senior Artist Cynthia Di Meo voor de modeshow van Luisa Beccaria voor herfst winter 2019 2020 creëerde, zijn supermooi. Ze zijn hartvorming, ultravrouwelijk en sexy.

Bekijk het video interview om meer over deze look te weten te komen. En ga daarna zelf aan de slag! Onder het interview vatten we nog even de stappen en make-up producten voor deze make-up look samen.

1. Het concept van deze look: een sterke vrouw met rode power lippen tegen een mooie, jeugdige opgemaakte huid en elegant opgemaakte ogen.

2. De lippen zijn hartvorming opgemaakt. Trek je tijd ervoor uit. Dit is precisiewerk! Cynthia di Meo gebruikte voor deze look: MAC ‘Dance with Me’ Retro Matte Liquid Lipstick, een matte, long lasting lippenstift.

3. Cynthia speelde met contrasten. De matte lippen plaatste ze tegen de achtergrond van een glanzende huid. Daarvoor gebruikte ze MAC Face and Body Foundation. Die foundation heeft een heel lichte dekking zodat je niet bang hoeft te zijn dat je er teveel van gebruikt.

4. Voor de ogen gebruikte Cynthia MAC Groundwork Paint Pot met op het midden van de oogleden een likje MAC Clear Lip Gloss (ja, lip gloss!). Hierdoor lijken de ogen wat ronder (en dus jonger!).

Dit is alles. Succes verzekerd!