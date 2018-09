Rijst met aubergines en kikkererwten op z’n Libanees

Vandaag hebben we een recept uit de Libanese keuken voor je. De Libanese keuken is een mediterrane keuken met een grote variëteit aan groenten en verse kruiden, en overheerlijke gerechten met zonovergoten smaken en intense geuren. Dit Libanese rijstrecept is licht verteerbaar. Je kunt het als bijgerecht maar ook als hoofdgerecht serveren. Het oogt vrolijk en is overheerlijk (en gezond!).

Ingrediënten

basmatirijst

1 aubergine

2 blikken kikkererwten

1 teentje knoflook

verse koriander (als je niet van koriander houdt, kun je ook voor peterselie kiezen)

extravergine olijfolie

5 verse tomaten

2 salieblaadjes

zout

Bereiding

Was de aubergine en de tomaten en snijd ze in blokjes. Fruit de knoflook in een grote koekenpan in een scheutje olijfolie (zonder dat de knoflook bruin wordt). Doe de salieblaadjes erbij en direct daarna de aubergine- en tomatenblokjes. Bak de groenten eerst op een levendig vuur en daarna nog ongeveer 20 minuten op een laag vuur gaar.

Laat de kikkererwten uitlekken. Halverwege de baktijd voeg je de kikkererwten toe.

Vergeet niet om af en toe te roeren.

Voeg zout toe.

Kook de basmatirijst en laat de rijst lichtjes afkoelen totdat deze lauwwarm is.

Serveer de lauwwarme rijst met de warme groenten. Strooi er verse en fijngehakte koriander over.

Eet smakelijk!