Een goede relatie maar weinig intimiteit. Wat betekent dit? Wat kun je doen?

Hoeveel keer doen jullie het per week? Heb je die vraag wel eens in je vriendinnengroep gegooid? Of heb je ‘m zelf een keer moeten beantwoorden? Vrouwen houden ervan om zichzelf met anderen te vergelijken, zeker als het gaat over dingen waar ze onzeker over zijn. Maar wanneer doen jij en je partner ‘het’ te weinig? Wat zegt het eigenlijk over je relatie? Hieronder vind je vijf vragen en antwoorden die je misschien kunnen helpen.

Wat is ‘te weinig’?

Wat ‘te weinig’ is, is heel persoonlijk. Jezelf met je vriendinnen (en hun relatie) vergelijken, heeft dus geen zin. Sommige mensen hebben nu eenmaal meer behoefte aan intimiteit, andere minder. Voor sommige mensen kan 3 keer per week al ‘te weinig’ zijn, voor andere, die misschien ook in een andere fase van hun relatie zitten, is dat heel veel. Misschien zou je kunnen zeggen dat je/jullie het ‘te weinig’ doen, als jij het idee hebt dat het te weinig is. Het is dus niet uit te drukken in ‘hoeveel keer’ maar in ‘hoe het voelt’.

Het is een gegeven dat het aantal keren per week (maand? jaar?) binnen langdurige relaties in de loop van de tijd afneemt. Is dit normaal of betekent dit dat er ‘iets’ mis is?

Ook hier geldt weer dat elke relatie een verhaal apart is. Je kunt ook deze vragen niet met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden. Belangrijk is om na te gaan of de intimiteit binnen de relatie gemist wordt, en wat voor effect dit op de afzonderlijke partners heeft. In de wachtkamer van relatietherapeuten kom je vooral de ‘probleemgevallen’ tegen: paren die de intimiteit missen en er iets aan willen doen. Er zullen ook best koppels zijn die de intimiteit niet echt missen. Maar soms ook is het gebrek aan intimiteit een teken dat er andere relationele problemen zijn. Hoe jij en je partner in bed met elkaar omgaan, zegt dus zeker iets over je relatie. Lichamelijke intimiteit maakt daar nu eenmaal een belangrijk onderdeel van uit. Bovendien is een actief leven tussen de lakens goed voor de algemene gezondheid en het humeur. Waarom zou je het zomaar opgeven?

Kunnen ‘verveling’ en ‘routine’ een rol spelen?

Het is volkomen normaal dat de intimiteit – het aantal keren per week of maand – afneemt als de partners langere tijd bij elkaar zijn. Dit komt doordat het dagelijks leven de overhand krijgt, doordat de partners in een routine vervallen, misschien ook omdat er minder tijd en ruimte is om met elkaar te communiceren. Soms ook zijn de partners zo met elkaar versmolten, zo één zijn geworden, dat het spanningsveld in bed is komen te ontvallen. In dat geval is de relatie goed; er wordt zwaar getild aan de liefde maar de speelsheid is uit de relatie verdwenen. De partners zullen er in dit geval aan moeten werken om hun leven tussen de lakens spannender te maken, om wat ‘stouter’ te zijn en nieuwe dingen in elkaar en hun liefdesspel te ontdekken.

Veel ook hangt af van de voldoening die de partners elkaar in bed schenken. Hebben zich grotere of kleinere problemen voorgedaan die onopgelost zijn gebleven? Dit kan op den duur tot een vermindering van intimiteit leiden. Verder zitten we allemaal ook een beetje vastgeroest in onze ideeën over seksualiteit. Het is meer dan alleen een lichamelijke daad. Als we daar iets mee zouden doen, zouden we de knop misschien kunnen omzetten naar een meer intieme relatie.

Hoe ervaren vrouwen het als hun partner ze niet meer opzoekt?

Voor vrouwen is het heel belangrijk om te weten dat hun partner hen lichamelijk aantrekkelijk vindt. Begeerd worden door de eigen partner sterkt het zelfvertrouwen. Het geeft vrouwen het gevoel dat er van ze gehouden worden, dat ze gezien worden, dat ze er nog steeds zijn mogen. Vrouwen reageren heel verschillend op een gebrek aan interesse van de kant van hun partner. Sommige vrouwen geven het op en doen niet veel meer aan hun uiterlijk; andere vrouwen gaan juist meer aan hun uiterlijk doen om te proberen weer net zo aantrekkelijk als vroeger te worden. Maar waar het om gaat is dat je zelf goed in je vel zit. Teveel vrouwen vallen in de valkuil van het ‘aantrekkelijk voor hem’ willen zijn. Lichamelijke aantrekkingskracht is meer dan een kwestie van uiterlijk. Er komen heel veel andere dingen bij kijken. Of we de partner die we aan onze zij hebben aantrekkelijk vinden wordt mede bepaald door allerlei psychologische en relationele factoren. Dat neemt niet weg dat het uiterst belangrijk is om jezelf altijd goed te blijven verzorgen.

En mannen?

Ook mannen kunnen het gebrek aan intimiteit opvatten als een afwijzing en reageren daar op min of meer dezelfde manier als vrouwen op. Soms ook gaan ze op zoek naar bevestiging elders, buiten de relatie. Dit is vaak een manier om eventuele problemen in de relatie niet onder ogen te willen zien.

Kan relatietherapie uitkomst bieden?

Als het gebrek aan intimiteit als problematisch wordt ervaren, kan relatietherapie uitkomst bieden. De eerste stap is het in kaart brengen van wat er nu eigenlijk aan de hand is. Pas daarna kan worden gekeken hoe de problemen kunnen worden opgelost. Dit is natuurlijk voor elke relatie anders. Overigens levert een relatietherapie niet altijd positieve resultaten op, maar het is wel een belangrijk proces van bewustwording waarin duidelijk wordt of er een basis is om op verder te bouwen, of dat het beter is dat de beide partners (afzonderlijk) hun eigen weg vervolgen. Het belangrijkste is dat de partners bereid zijn om aan hun relatie te werken, zonder angst voor de consequenties. Het heeft geen zin om je krampen vast te klampen aan een inmiddels opgebrande relatie, met alle angsten en onzekerheden van dien. Het gebrek aan intimiteit kan dus, in zekere gevallen, een indicator zijn dat de relatie eigenlijk al over is, in andere gevallen kunnen er andere problemen achter schuilgaan die met begeleiding van een kundige persoon opgelost kunnen worden, en de relatie kunnen verdiepen.

