Rode oogmake-up is zo fashion forward (en stout!)

De show van Moschino was misschien wel de meeste sensuele en stoute catwalk show van dit seizoen (herfst winter 2018 2019). De hair & make-up had een pikante en ondeugende uitstraling. De kapseltjes bestonden uit fingerwaves met duivelse hoorntjes. En de make-up was heel ambigue, bijna brutaal. Make-up artist Kabuki had dat samen met het team van M.A.C Cosmetics heel knap gedaan, vooral ook omdat hij deze mood met heel weinig had neergezet. Een sterke mond, rode eyeliner en stoere wenkbrauwen. That’s it! Bekijk het video interview met Kabuki maar eens.

 

De invloeden voor deze look komen uit de Moschino collectie. Ze lopen uiteen van een sadomasochistische mood tot schilderingen van Leonardo Da Vinci en de kunstwerken van de Italiaanse kunstenaar Carlo Mollino die dames van lichte zeden inkleurde. ‘De make-up‘, legt Kabuki uit, ‘ziet er op een afstandje jong, mooi en delicaat uit maar als je dichterbij komt, dan zie je dat deze make-up alles behalve onschuldig is. Dat komt door de metallic textuur van de lippen en de Bourgondisch rode eyeliner, rood als wijn. De look is een beetje dark, duister.‘

De mond is als een schildering in lagen opgebouwd. Als basis gebruikte Kabuki een Bourgondisch rode, matte lippenstift. Daarna accentueerde hij de contouren, vooral bij de mondhoeken, met een lippotlood. Vervolgens bracht hij op het midden van de lippen twee verschillende metallic poeders aan.

Voor de eyeliner gebruikte Kabuki dezelfde long wearing matte lippenstift als voor de mond.

Wat kun je met deze make-up look?

Ten eerste kun je experimenteren met rood voor je oogleden. Rode oogmake-up is dit seizoen een trend. Dat was vorig jaar winter al zo maar nu is de trend echt goed aan het doorbreken. Het is niet één van de gemakkelijkste kleuren voor je oogleden maar een Bourgondisch rode eyeliner zoals in deze look staat iedereen goed.

Ook kun je experimenteren met de metallic lippen die best heel heftig en feestelijk zijn.

Het androgyne in deze look komt vooral van de wenkbrauwen. Die kun je, als je wilt, wat minder fors aanzetten (zoals we dat bij sommige modellen zien).

Bekijk de foto’s maar eens en ga dan aan de slag!