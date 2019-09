Dit zijn de hotste modekleuren voor herfst winter 2019 2020

De modekleuren voor herfst winter 2019 2020 zijn opmerkelijk… licht, al is de ondertoon wel warmer dan de typische zomerkleuren. Feit is dat we kleur blijven dragen. De top modekleuren voor het winterseizoen zijn stuk voor stuk uitgesproken kleuren, statement kleuren. Het leuke ervan is dat ze goed met elkaar te combineren zijn. Daarnaast zijn er ook een groot aantal neutrals. En verder blijven we natuurlijk zwart en wit, de niet-kleuren, zien.

Een andere opvallende ontwikkeling is de grote verscheidenheid aan (top) modekleuren. Om je een idee te geven van de uiteenlopende waaier aan top modekleuren voor het winterseizoen: voorheen kwam Pantone met een top 10, voor herfst winter 2019 2020 presenteerde de kleurspecialist maar liefst 29 favoriete modekleuren.

Om je een snel en duidelijk overzicht van de belangrijkste modekleuren te geven, hebben we de 29 top modekleuren voor herfst winter 2019 2020 voor je gegroepeerd.

Roodtinten: van helrood tot Bourgondisch rood

Rood is één van de topkleuren voor herfst winter 2019 2020. Bij Emporio Armani bijvoorbeeld werden letterlijk alle creaties (en het waren er veel!) voor de avond in het rood geshowd. Belangrijke roodtinten zijn:

‘Chili Pepper’, een levendige roodtint (zie Emporio Armani)

Biking Red, Bourgondisch rood

Cranberry, een rozerode kleurnuance

Merlot, fonkelend wijnrood

Summer Fig, een oranjerode tint.

Lichte beige tinten en geraffineerde perzikroze tinten

Op veel catwalks voor herfst winter 2019 2020 waren creaties in beige- en rozetinten te bewonderen. Vooral de beigetinten zijn heel licht. We lopen er weer even met je doorheen:

Vanilla Custerd, een bijna-wit beige tint met een warme ondertoon

Rutabaga, een heel lichte rozebeige tint die wel onder de ‘neutrals’ wordt geschaard

Crème de Pêche, een lichte bleekroze tint

Peach Pink, een heel zachte, warme perziktint

Fruit Dove, zuurstokroze!

Crabapple, een oranjeroze tint die in de lijn ligt van Peach Pink, maar donkerder

Grapeade, een lichte en koele lila/mauve tint

‘Eetbare’ bruintinten (hier ga je van watertanden!)

De bruintinten voor herfst winter 2019 2020 zijn warm en diep, en zoals we dat al een paar jaar zien, vertonen ze ook dit seizoen culinaire invloeden. Het zijn dus niet de kleuren van de aarde en het bos maar eerder smaken die we in de keuken tegenkomen:

Rocky Road, een rijke bruintint in de richting van cacao

Sugar Almond, een zoete, levendige bruintint in de richting van cognac

Chicory Coffee, de donkerste en rijkste bruintint voor herfst winter 2019 2020, donker als een geurige kop koffie

Hazel, een lichte hazelnootbruine kleur waar je zo je tanden in zou zetten

Levendige groentinten

Ook groen is voor herfst winter 2019 2020 goed vertegenwoordig, en ook hier zien we vooral levendige nuances met een glam twist.

Eden, een rijke, levendige bosgroene kleur

Forest Biome, de donkerste groentint van het seizoen

Guacamole, een lichtgroene avocadotint

Green Olive, licht olijfgroen

Warme geel- en oranjenuances

Geel is al een tijdje een geliefde modekleur. Voor herfst winter 2019 2020 gaan de geel tinten wat meer richting het oranje. Ze zijn warmer dan de frisse en acute geeltinten die we deze zomer zagen. Ook oranje is here to stay (ook in de make-up):

Dark Cheddar, een scherpe oranjegele tint (denk aan de kaas!)

Oranje Tiger, een levendige lichtoranje kleur

Antique Moss, een geelgroene tint die wel enigszins aan mosterdgeel doet denken

Butterscotch, een warme goudoranje nuance

Sprankelend blauw en (heel) lichtgrijs

De blauw- en grijstinten voor herfst winter 2019 2020 zijn levendig en minder donker dan je zou verwachten. Vooral voor wat grijs betreft blijven we aan de lichte kant:

Galaxy Blue, een helderblauwe en levendige kleur

Bluestone, een zachte blauwgrijze tint

Evening Blue, een diepe, fluweelachtige avondblauwe kleur

Frost Gray, een ijsgrijze tint, een ideale lichte winterkleur

Paloma, een rozegrijze tint, wat warmer dan Frost Gray

