Mode trends. Met dit soort heuptasjes is je mode look up-to-date

Heuptasjes zijn nog steeds supersupertrendy! Modeontwerpers en fashionista’s zijn er al seizoenenlang aan verslingerd. Ook op de catwalks voor zomer 2019 zagen we ze weer in grote getale voorbij komen. En nu hangen de allernieuwste exemplaren in de winkels. Hoog tijd om er eentje te scoren want dit modeaccessoire is goed voor een instant update van je look (je hoeft er niet eens mooi weer voor af te wachten).

Van jaren ’80 fanny pack naar heuptasjes

Even recapituleren: van de (sportieve en vaak ook wat lompe) jaren ’80 fanny packs zijn we de afgelopen seizoenen overgestapt naar de zogenaamde ‘bag-belts’, riemen met daaraan een modieus tasje. Voor zomer 2019 doen we er nog een stapje bovenop. De nieuwigheid voor het komende seizoen is: riemen met meerdere tasjes, en zo je wilt, ook met modeaccessoires zoals je handschoenen, zonnebril of… je huissleutels!

Dit soort heuptasjes zijn supercool en enorm handig omdat je altijd alles bij de hand hebt. Zo zul je met een multi-heuptas (we weten niet of dit de juiste benaming is maar je begrijpt wat we bedoelen) nooit meer wanhopig door je tas hoeven te spitten om je mobieltje te vinden. Je hebt ‘m zo voor het grijpen, in een van die tasjes rond je middel!

Heuptasjes zijn heel gemakkelijk in het dragen. Je kunt ze overal mee combineren. De meest eenvoudige outfit wordt er interessant door. De coolste prints? Dat zijn nog altijd de dierenprints!

Neck pouches (tasjes om je nek)

Heel leuk zijn volgens ons ook de zogenaamde ‘neck pouches‘. Tasjes die je als een ketting rond je nek draagt. Heb jij ze al in de winkels gezien? Ze zijn helemaal hot. Ze doen een beetje denken aan die plastic tasjes die toeristen wel onder hun hemd dragen om hun paspoort en geld veilig te stellen, maar natuurlijk zijn ze vele malen geraffineerder en je draagt ze – vanzelfsprekend – over je outfit.

Het enige nadeel is dat je er niet al te zware dingen in kunt vervoeren omdat je niet onder een last gebogen wilt gaan. Ga ook liever niet voor een tasje met een kettinghengsel, dit om afdrukken in je nek te verkomen.

Maar verder zouden we zeggen: experimenteer met de allernieuwste tassentrends want ze zijn… super!

