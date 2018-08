Mode trends herfst winter 2018 2019. Een nieuw modeseizoen met nieuwe modetrends geeft altijd een euforisch gevoel. Met enthousiasme storten we ons op de nieuwe mode. De mode trends voor herfst winter 2018 2019 zijn fantastisch en inspirerend. Fashionista’s kunnen hun hart ophalen! De winters die we in saai grijs, bruin en zwart doorbrachten, lijken écht tot het verleden te behoren. Kleur is nog steeds dé trend. En verder gaan we mix aan stijlen en invloeden zien waarin één hoofdlijn in te ontdekken is: de volumes zijn over het algemeen groot. Wijd is in. Think big! Oversize is hot. Strakke kleding blijft voorlopig nog uit de mode.

Easywear is dus de rode draad in de mode. Warm, behaaglijk, comfortabel. Het zijn allemaal sleutelwoorden voor de nieuwe wintermode. Maar de mode voor winter 2018 2019 is ook glamourous en heeft een luxe uitstraling. We zetten een aantal mode trends voor je op een rijtje zodat je alvast een beetje een idee krijgt van de nieuwe wintermode.

7 Opvallende mode trends herfst winter 2018 2019

Pailletten en zilver lamé

Als het maar blinkt, en het maar géén goud is! Zilver is hot deze winter. Pailletten en lamé zijn echte mode musthaves. Je draagt ze ook overdag!

Boxy schouders

Een trend die we eigenlijk al jaren zien (maar die steeds maar niet echt doorzet), zijn de ‘boxy schouders’: grote jaren ’80 schouders. We gaan ze deze winter ook weer zien!

Laagjes mode

Eén van de meest opvallende trends is die van de laagjes. Voor de winter is dat op zich niet zo gek maar dit seizoen gaan we overdreven veel layeren. Tot wel 9 à 10 laagjes. Natuurlijk moeten ze allemaal op elkaar afgestemd zijn.

Nepbont. Eindelijk (!)

Eindelijk gaat het echt doorzetten: nepbont. Ook grote modehuizen zijn om en komen met fake fur. Eindelijk, eindelijk, eindelijk… En dus zijn teddy jassen deze winter weer helemaal fashion!

Padded jackets

Ben jij vorig jaar al als een blok voor zo’n dikke gewatteerde jas gevallen? Dan hebben we goed nieuws. ‘Padded jackets’, ofwel Michelin-mannetjesjassen, zijn ook dit winterseizoen weer helemaal hot. Weer lekker aantrekken dus!

Bloemenprints en ruiten

Net zoals de zomermode staat ook de wintermode in het teken van bloemenfantasieën. Voor winter 2018 2019 zien we vooral bloemen in diepe kleuren tegen donkere achtergronden, kortom: heel winters. Ruiten en blokken zien we ook in allerlei varianten. In felle kleuren, zoals bij N21, of gedekt zoals bij Fendi.

Etnisch, hippy, jaren ’70

De komende winter gaan we ook weer op de etnische toer. Een goed voorbeeld hiervan is de wintercollectie van Missoni. Hippie mag weer helemaal. Denk aan lange jurken, franjes, capes en kleuren als bruin en oranje, maar dan wel met een eigentijdse twist.

En dit is nog maar een snelle preview van een aantal opvallende trends. Stay tuned! Er komt nog veel meer!

