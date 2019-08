Max Mara. Power coats voor herfst winter 2019 2020

Als we op het Italiaanse modehuis Max Mara mogen afgaan – dat is toch wel dé jassenkoning van de modewereld – dan gaan we de komende winter weer volop oversize mantels met flinke schouders dragen. De power coat blijft in!

Het was trouwens allemaal heel powerachtig op de catwalk van Max Mara voor herfst winter 2019 2020. Zo showden de modellen de outfits met spannende overknee laarzen met brede schacht in krokodillenpatroon. Andere opvallende accessoires waren de ceintuurs met daaraan twee, bungelende platte tassen, en ook de tassen die om de nek worden gedragen (zie de foto’s want ga dit maar eens uitleggen!).

Qua rokken ging Max Mara voor herfst winter 2019 2020 voor mini of maxi. De broeken vallen ruim. De kleuren variëren van camel en cognac tot geel, turkoois en koningsblauw. Voor de avond is het zwart dat de klok slaat, maar wel in verschillende texturen.

Opvallend is dat nagenoeg alle outfits tonsuurton zijn! Allemaal in dezelfde kleur, maar dan wel met kleine nuances. De stroom aan effen kleuren wordt slechts doorbroken door een paar outfits met een hartenfantasie (heel bijzonder voor Max Mara) en een moderne interpretatie van klassieke ruiten.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren!

