Sculpten en highlighten. Probeer deze make-up no make-up look!

De make-up no make-up trend blijft voortduren. Ook in herfst en winter 2019 2020 gaan we weer volop natuurlijke make-up looks zien. Maar hoe gebruik je make-up om je uiterlijk te verfraaien zonder dat je de producten ziet zitten? En hoe en met welke producten ga je sculpten en highlighten? Top visagist Lynsey Alexander legt het ons uit in een video interview dat we backstage bij de MSGM-show met haar afnamen.

‘De inspiratie voor de make-up look bij de modeshow van het Italiaanse modehuis MSGM is de huid,’ vertelt Lynsey Alexander. ‘Het gaat om heel doorzichtig opgemaakte huidjes, stralende huidjes. Je mag de make-up niet op de huid zien. Het is de klassieke make-up no make-up look.’

Om deze make-up look zelf thuis na te doen, ga je als volgt te werk:

1. Om je huid te laten stralen, begin je met het hydrateren van je huid. Breng een lichte, vochtinbrengende crème op je huid aan. Neem je tijd om de crème met zachte, soepele bewegingen in je huid te masseren. Je huid wordt er mooier van en je gezicht krijgt een meer ontspannen uitdrukking. Lynsey Alexander gebruikte Strobe Cream van MAC.

2. Om je gezicht meer diepte te geven, ga je het ‘sculpten‘ met een huidskleurig product. De hoofdregel is: alles wat je donkerder maakt (door middel van schaduw), treedt terug; alles wat je lichter maakt, komt meer naar voren. Gewoonlijk maak je met name je jukbeenderen wat donkerder (zie ook de foto’s). Lynsey Alexander gebruikte Pro Longwear Paint Pot van MAC, met name in de kleur Groundwork om schaduwen te creëren (maar het zal van je eigen huidskleur afhangen welke nuance voor jou geschikt is).

3. Na het sculpten ga je highlighten, om – zoals Lynsey het zegt – die glow-from-within-feeling te creëren. Waar je de highlights aanbrengt, hangt wederom van je gezicht af en van wat je naar voren wilt brengen. Gebruikelijke plekjes zijn: hoog op de jukbeenderen, op de neusbrug, boven de Cupidoboog van je lippen.

Lynsey Alexander gebruikte Cream Color Base van MAC.

4. Om je gezicht nog wat extra glans mee te geven, ‘bevochtig’ je je oogleden en wangen. Lynsey Alexander gebruikte hiervoor, opmerkelijk genoeg, de Prep + Prime Pore Refiner Stick van MAC, die bovendien poriën en rimpeltjes minder zichtbaar maakt en over je make-up kan worden aangebracht.

Zoals je ziet, gebruikte Lynsey Alexander geen foundation. Wil je die wel gebruiken, ga dan voor een vloeibare en zo doorzichtig mogelijke formule. In plaats daarvan kun je ook alleen een camouflageproduct gebruiken en dat, met een kwastje, alleen waar nodig aanbrengen, en dan natuurlijk weer zo min mogelijk.

Bekijk de video en de foto’s en ga zelf aan de slag!

