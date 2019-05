Make-up trends lente zomer 2019. Met deze trend is je gezicht gelijk zomers!

Het is gedaan met lieflijk blozende bruidswangetjes en kunstig aangebrachte tanners, menen de make-up artists van MAC Cosmetics (en zij kunnen het weten). Dit seizoen draait het qua blush en bronzers allemaal om ‘echtheid’ en kracht.

Je ziet als het ware de invloed van de natuurlijke elementen op je gezicht. Als voorbeelden noemen de make-up artiesten van MAC de zonovergoten looks van Amazones, van surfers, atleten en nomaden. De zomerhitte valt van hun gezichten af te lezen.

De make-up looks voor lente en zomer 2019 zien er dus allemaal heerlijk ‘outdoors’ uit. Heel realistisch en in het geheel niet ladylike. Het gaat erom dat je je teint verwarmt, maar ga niet sculpten of schijnbare veranderingen in de structuur van je gezicht aanbrengen. Je hoeft trouwens niet per se blush of bronzer te gebruiken. Ook met crème-producten en lippenstiften in zonsondergangkleurtjes – van roze tot oranje – kun je schitterende effecten creëren.

Michele Magnani, Global Make-up Artist MAC, geeft ons een superhandige, praktische tip mee. ‘Tip het product met je vingers op je jukbeenderen maar ook op de brug van je neus.’ Een andere tip komt van Lauren Parsons, eveneens van MAC: ‘Plaats je blush eerder centraal of wat lager in je gezicht dan te hoog. Te hoog op je jukbeenderen geeft je een te prinsesachtige look. Een lage blush oogt natuurlijker.’

Aan de slag ermee, zouden wij zeggen. Weg met winterse snuitjes. Ga voor die sunkissed look!

