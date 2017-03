Make-up. Focus op de lippen. Durf jij dit aan?

It is all about the Eighties het komende seizoen. Glitter is terug, ook in de make-up. Je gebruikt het voor je ogen – geen nieuwigheid – of.. voor je mond! En dat is best heftig.



De mooiste glittermonden zagen we misschien wel bij Fendi. De inspiratie voor deze uitzonderlijke look was het eigenwijze karakertje ‘Vanellope von Schweetz’ uit ‘Wreck-it Ralph’.

Dit kleine cartoontypetje, een buitenstaandertje, heeft een hoge paardenstaart die met rode veterdrop bijeengebonden is. In haar haar prijken verder nog andere snoepjes. Juist dit ‘snoeperige’ karakter heeft Karl Lagerfeld en zijn team geïnspireerd. De look moest natuurlijk zijn met een ‘candy feeling’.

En zo ontstond de glittermond van Fendi. De perzikkleurige monden van de modellen zien eruit alsof ze in een donut met glitter hebben gebeten. Met een beetje verbeelding schitteren de lippen als rozegoud!

Make-up artist Peter Philips maakte de look af met een ‘gebroken’ zwarte eyeliner die de helft van het ooglid beslaat. Hierdoor is de look ‘snoeperig’ maar tegelijkertijd ‘dark’, net zoals Vanellope von Schweetz. En in het haar van de modellen prijken kleurrijke haaraccessoires die – wederom met een beetje verbeelding – eruitzien als de candies van Vanellope. En nu jij!