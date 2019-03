Lips! Rode lippenstift en hartvormige monden. Een short movie

Rode lippenstift kun je op verschillende manieren gebruiken. Je kunt je lippen rood maken zonder de contouren scherp te tekenen. In dat geval is het mooi om een matte lippenstift te gebruiken zodat je een soort ‘gevlekt’ (stained) effect krijgt.

Maar je kunt je lippen ook heel precies omlijnen en inkleuren. Het is dan heel mooi om ze een verleidelijke hartvorm mee te geven zoals we dat backstage bij Luisa Beccaria in Milaan zagen.

Wij wijden er een kleine video (in het zwartwit!) aan die we ‘Lips’ hebben genoemd. Bekijk de video maar eens. Het team Mac Cosmetics geeft het beste van zichzelf.