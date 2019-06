Kledingtips voor regenachtige zomerdagen. I’m singing in the rain

Korte rokjes en zomerjurkjes blijven in de kast hangen. De zomer valt tegen. De temperaturen blijven laag en de zon laat het afweten. Niets aan te doen! Of liever: toch wel. Maak er zelf een ‘coole’ zomer van. Met een coole ‘warme’ zomerlook. Zomers maar toch geschikt voor de alles behalve zomerse temperaturen.

WEL DOEN!

Felle kleuren en prints

De zomer staat ook dit jaar in het teken van kleur. Het is dit seizoen dan ook heel eenvoudig om regenachtige dagen kleur te geven. Combineer verschillende gekleurde fantasieën met elkaar. Het hoeft echt niet altijd te kloppen. En haal vooral op dit soort dagen felle kleuren uit de kast. Daar word je blij van.

Bloemenprints

Bloemenprints zijn deze zomer ook in de mode. Geef regenachtige dagen een fleurige twist met een bloemenfantasie. Combineer de fantasie met licht spijkergoed voor een trendy look. Maak van jezelf het zonnetje in huis. Laat donkere kleuren voorlopig voor wat ze zijn (ook al is de verleiding vaak groot). Daar is later in het seizoen nog alle tijd voor.

I’m singing in the rain

Regen? Verruil je (saaie) regenjack voor een halflang manteltje in een pastelkleur of misschien wel in een opvallend felle kleur (rood bijvoorbeeld). Steek er een vrolijk gekleurde paraplu bij op. Draag er een paar stoere leren laarzen (of bij slagregen: kaplaarzen) onder en trotseer de regen met optimisme. Trench coats zijn natuurlijk ook nog altijd in (te gek met kaplaarzen en blote benen).

Laag over laag blijft een succesformule

Wil je toch je nieuwe zomerjurkje aan, combineer het dan met een stoer leren jack. Draag er een paar ‘booties’ of enkellaarsjes onder die je rigoureus met blote (bruine) benen draagt. Sneakers (met een vrolijk kleurtje) kunnen ook dit seizoen ook goed onder een rok of jurk (maar je moet wel durven!). Een kanten hemdje onder het jurkje (het kant mag gezien worden) geeft wat extra warmte bij kil weer. Completeer het geheel met enorm veel en kleurige accessoires: armbanden tot aan je elleboog, een kleurige tas, grote ringen en je ziet er fantastisch uit… ook bij slecht weer. P.S. Vergeet niet je nagels een felrode of oranje kleur te geven.

Een bruin tintje

Geen sunkissed huidje? Dan is het tijd voor een zelfbruiner, een zonnebankje, een zonnedouche of misschien gewoon voor een bronzing powder en wat blush. Wat je ook doet, als je er maar stralend en gezond uitziet. Laat ze maar denken dat je net terug bent van de Côte d’Azur (maar word nooit te bruin, want dat is NIET stijlvol!).

NIET DOEN!

Open sandaaltjes

Open sandaaltjes zijn alleen sexy bij mooi weer. Verkleumde, blote voeten in de regen zijn armoedig en maken je humeur er niet beter op. Een goede regel is dan ook: bij twijfel niet doen! Ziet het weer er ’s morgens niet stabiel uit, kies dan voor een paar dichte schoenen. Keus te over: gekleurde sneakers, instappers of platte muiltjes, pumps met een dichte neus en een charmant hakje.

Geen linnen

Hoe blij je ook bent met je zomerse linnen pak, trek het bij somber, regenachtig weer niet aan. Gekreukt linnen staat goed op een warme, zomerse dag maar flatteert niet bij regen en wind.

Zomaar iets aantrekken!

Ga niet bij de pakken neerzitten. Ook bij somber zomerweer kun je er goed uitzien. Natuurlijk had je het liefst een bloot jurkje en een paar teenslippers aangeschoten, maar met een beetje fantasie kun je er in de zomer ook bij ‘niet-zomer’-weer goed uitzien. Je moet er alleen wat meer tijd insteken. Zet de wekker ’s morgens tien minuten vroeger en begin de dag met een nieuwe combinatie en frisse moed.

EN ‘S AVONDS… LEEF JE JE UIT!

Het mag dan misschien niet de zomer zijn waarop je gehoopt had, ’s avonds leef je je uit. Ga voor kleurige make-up, glanzende lippen en felle nagels. Trek je meest sexy jurkje aan (weer of geen weer) en draag er een paar sneakers onder (handig bij regen en goed voor een nonchalante twist). Hul je in een wolk parfum en steel de show. O ja, en je zorgt er natuurlijk wel voor dat hij je met de auto komt afhalen. En is er (nog) geen hij, dan verwen je jezelf dit keer met een taxi! Maak van je zomer een feest, weer of geen weer.