Kapsels. Zo geef je je paardenstaart een spannende twist

Ik ben dol op paardenstaarten met bouffant, van die paardenstaarten waarbij het haar bovenop het hoofd grappig opbolt, maar het lukt me eigenlijk nooit om zelf zo’n kapsel te fabriceren. Toen ik zag dat de kappers backstage bij Ujoh bouffantjes aan het maken waren, stond ik er dan ook met mijn neus bovenop.

De Japanse hair stylist, Chinatsu, legde me uit dat het geheim ‘m vooral in de textuur zit. De basis voor die schattige bouffant is een zoutspray, in dit geval L’Oreal TecniArt Wild Stylers Beach Waves. Met deze zoutspray geef je je haar een lekker droge textuur en laat het zich goed opschudden tot een speelse, ietwat wilde bos haar, vertelt Chinatsu.

Daarna maak je een lage zijscheiding en bind je je haar samen in een lage paardenstaart. Je kunt daarbij, net zoals bij deze modeshow, wat lokken laag over je voorhoofd naar achteren brengen. Voor het samenbinden van de paardenstaarten – dit is ook interessant om te weten – gebruikten de hair stylisten backstage stukjes elastiek die ze strak om de paardenstaart draaiden en dan vastknoopten. Heb je iemand die je thuis kan helpen, gebruik dan ook een stukje elastiek in plaats van een rond elastiekje. Je hoeft dan namelijk je haar dat je net lekker volumineus hebt gemaakt niet door een elastiekje te wurmen.

Heb je de paardenstaart gemaakt, trek dan aan het haar bovenop je hoofd (zoals je dat in de video ziet) om de bouffant te maken. Eenmaal tevreden met het resultaat, fixeer je het met een royale hoeveelheid lak.

In de video zul je ook zien dat de hair stylisten krullen maken en het haar met droogshampoo in poedervorm bewerken. Niet alle meisjes kregen namelijk een paardenstaart met bouffant aangemeten. Chinatsu heeft geprobeerd om de persoonlijkheid van de modellen zoveel mogelijk te respecteren. Meisjes met een interessante haartextuur, zoals het meisje met donkere krullen op de foto hieronder, droegen het haar in de show los. De hair stylisten beperkten zich ertoe de krullen te verfraaien.

Inmiddels ben ik met zoutspray in de aanslag gegaan en het is me warempel gelukt om een paardenstaart met bouffant te maken. Nu jullie!

Door: Charlotte Mesman voor Trendystyle