Kapsel ideeën 2019. Een vlecht met sjaaltje voor een blij gevoel!

Haaraccessoires zijn al een paar seizoenen weer heel populair. En dat is alleen maar toe te juichen. Met een eenvoudige accessoire als een sjaaltje voeg je een originele en blije noot aan je kapsel toe. Backstage bij de modeshow van Stella Jean zagen we vlechten met sjaaltjes. De collecties van deze ontwerpster zijn altijd kleurrijk en exotisch. Het sjaaltje paste er goed bij.

‘De inspiratie voor deze modecollectie is de mood van Brazilië‘, vertelt hair stylist Giovanni Iovino ons backstage. ‘Het gaat om positieve energie en kleur. In de kapsels van de meisjes vind je deze mood terug, vooral ook in de volumes‘.

Het kapsel bij Stella Jean bestaat uit een simpele vlecht waarin een sjaaltje is meegevlochten. De textuur van het haar is heel luchtig. De basis voor dit kapsel is mooi, schoon haar dat lichtjes meedeint met elke stap die je zet.

De voorbereiding van het haar met de juiste haarproducten is altijd erg belangrijk. Dat geldt ook voor dit kapsel. Om je haar te preppen gebruik je een volume spray (bijvoorbeeld Texturizing Volume Spray van Label.M) en een zachte haarlak. Aan de voorkant laat je wat lokjes vrij die dansen in de wind.

Bekijk de foto’s maar eens en doe je haar in een vlecht met een vrolijk sjaaltje! We publiceren ook het interview met de hair stylist, ook al is het in het Italiaans. De beelden spreken voor zich. Veel plezier met deze heerlijke haar look!

