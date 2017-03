Dit is de meest magische Fashion Show van de modeweken

Backstage bij de Fashion Show van de Sardijnse modeontwerper Antonio Marras is het elk seizoen weer puur genieten. Dit is een show waar je echt naar uitkijkt. Het is één van de weinige momenten tijdens de Fashion Week die je nog emoties schenkt.



Dit keer was de cast enorm uitgebreid. Modellen, ballerina’s en balletdansers stonden in een lange rij met een nummer in de hand om de choreografie van de show te oefenen. Want bij Marras is het altijd spektakel. Elke keer weer gaat hij uit van een romantisch personage en daar bouwt hij dan een schitterend verhaal en een werkelijk magische show omheen.

Dit keer heeft Marras twee sterke vrouwen als uitgangspunt en inspiratiebron voor zijn collectie genomen. De eerste vrouw is Eva Mameli Calvino, botanica en moeder van de legendarische schrijver Italo Calvino. De tweede vrouw is Pina Bausch, balletdanseres.

Eva Mameli Calvino’s liefde voor planten kwam in de collectie uiting in de vorm van blaadjes, bloemen en bewerkingen die aan een herbarium doen denken. En Pina Bauschs liefde voor de dans zagen we terug in de balletdansers en –danseressen die tijdens de show tussen de mannequins door dansten en soms zelfs ‘kattenkwaad’ uithaalden door de bloedserieuze modellen een duwtje in de rug te geven.

Al eerder publiceerden we het video interview van onze Fashion Director Charlotte Mesman met Antonio Marras. Daarin zijn ook beelden van de show te zien. Maar we willen jullie ook zo graag laten meegenieten van het backstage tijdens de show. Dat was weer zo magisch.

De sfeer was verwachtingsvol en creatief. Iedereen deed z’n uiterste best om van de show een succes te maken, en iedereen, zo leek het wel, hield de adem in tot het verlossende eindapplaus. En dat was verlossend, donderend en wildenthousiast. Antonio Marras did it again!