Dameskapsels 2020. Modern bloempotje. Wie durft?

Het is haat/liefde met het bloempotkapsel. Aan de ene kant is het onflatteus en oncharmant maar aan de andere kant heeft het ook wel wat, zeker als je er een moderne twist aan geeft, zodat je een soort 4.0 variant krijgt.

Een goed voorbeeld is het kapseltje van fashion model Sarah Fraser. Dit Amerikaanse model heeft een trendy bloempotkapseltje dat in laagjes is geknipt. Het kruintje bovenop haar hoofd is korter zodat het haar wat opwipt waardoor je meer beweging krijgt. Vervolgens krijg je een wat langere laag die van voren uitmondt in een pony waar ook wat beweging in zit. De pony is niet helemaal recht afgeknipt maar is een beetje ‘chunky’ zodat je een speels effect krijgt. Tussen de bovenlaag en de onderlaag zit een licht lengteverschil waardoor je een echt bloempoteffect krijgt. Ook van achteren is dat lengteverschil te zien. Naar de nek toe wordt het haar steeds korter.

De hoogblonde kleur over een wat donkere basis maakt dit kapsel extra dynamisch. Het haar bovenop is het blondst, aan de achterkant waar het haar korter is, is het haar wat donkerder.

Hoe kort het kapsel ook is, je kunt er toch nog wel wat mee doen. Zo kun je de pony in zijn geheel naar voren dragen. Je kunt de pony ook alleen in het midden een beetje opzij stylen (zie bijvoorbeeld de look bij de modeshow van N21). Voor een pittige androgyne look trek je een zijscheidinkje in je haar en style je de zijkanten met gel tegen je hoofd. En heb je zin in compleet iets anders, dan breng je al het haar, inclusief pony, strak met gel naar achteren.

Charlotte Mesman voor Trendystyle