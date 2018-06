Brow stylisten ontdekken een nieuwe ‘truc’ voor perfecte wenkbrauwen

Wenkbrauwen zijn nog steeds een hype (en we betwijfelen of die ooit over zal gaan). Brow bars schieten als paddenstoelen uit de grond. De technieken om wenkbrauwen bij te werken zijn steeds geraffineerder. Er is enorm veel research op dit gebied. Soms ligt het geheim van de perfecte brauw in heel praktische dingen.

De nieuwste wenkbrauwen trend in Amerika

De nieuwste trend in Amerika is bijvoorbeeld om wenkbrauwen niet meer in een ligstand te shapen maar om de haartjes zittend bij te werken. Het klinkt misschien als uitvinden van warm water maar dat is het niet.

Als je wel eens in een brow bar bent geweest dan heb je vast in zo’n heerlijke comfortabele ligstoel gelegen. Ik neem er altijd met een soort rilling van genot en opwinding in plaats. Het is ultiem relaxmoment dat weliswaar gepaard gaat met beautypijn maar die is veel beter te verdragen is dan bijvoorbeeld tandartspijn.

Van die relax stoelen moeten we nu echter, aldus de toppers op wenkbrauwgebied in Amerika, afscheid gaan nemen. De achterliggende gedachte hiervoor is de zwaartekracht.

Als we liggen ontspannen onze gezichtsspieren zich en de zwaartekracht werkt in deze horizontale positie anders op ons gezicht in. De gelaatstrekken worden als het ware vervormd ten opzichte van die in verticale positie. Hierdoor veranderen de proporties in ons gezicht. Daarom is de trend nu om wenkbrauwen zittende bij te werken. Je ziet de wenkbrauwen dan namelijk in de positie waarin jij jezelf en ook anderen jou het meest zien. Wellicht is zitten niet fijn als het om meer ingewikkelde handelingen als verven of microbladen gaat, maar dan nog is het advies om de vorm in ieder geval in een zittende positie te bepalen.

Het goede nieuws is dat je je eigen wenkbrauwen vast altijd al wel in een verticale positie bijwerkt (wie doet zijn eigen brauwen nu liggend?). In zoverre brengt deze trend dus niets nieuws voor onze eigen beauty routine met zich mee. Maar een ander verhaal wordt het als je de wenkbrauwen van je zusje, moeder of vriendin bijwerkt. Laat haar dan niet liggen, maar zitten! Overigens wel zo gemakkelijk.

Dat is meteen ook de conclusie van brow stylisten in Amerika. De verandering van positie van liggend naar zittend maakt een bezoekje aan de brow stylist gemakkelijker en dynamischer. Je wipt even bij de bar binnen, zit 10 minuutjes in een stoel en hup, klaar ben je! In een snelle wereld als deze is het bepaald ouderwets, vindt men in Amerika, om er achterkamertjes met ligstoelen op na te houden.