Beauty trends uit Azië. Van collageendrankjes tot bijengifmaskertjes, van BB’s tot CC’s en DD’s

Collageendrankjes, bijengifmaskers, BB’s, CC’s en DD’s, gezichtssprays en cleansers op oliebasis. Azië is de bakermat voor exotische beauty remedies.



Aziatische landen als Zuid-Korea en Japan staan momenteel aan de top als het op beautyproducten aankomt. Deze landen zijn booming op dit gebied. Niet alleen is algemeen erkend dat ze jaren voorlopen op Amerika, ze beïnvloeden ook steeds vaker de keuzes van de consumenten in de Westerse wereld.

Verschillende Aziatische producten zijn al sinds langere tijd bij ons in de winkels verkrijgbaar – denk aan Japanse merken als Shiseido, shuemura en Kanebo – maar het is vooral de grootschalige inburgering van de online verkoop die ervoor heeft gezorgd dat alle grenzen zijn weggevallen en ook de meest bijzondere beautyproducten binnen ons handbereik zijn gekomen. En bijzonder zijn ze!

Aziatische vrouwen hechten enorm aan de verzorging van huid en zijn bereid om daarvoor héél ver te gaan. Geen product is te gek of ze willen het wel proberen. We zetten er een aantal voor je op een rijtje (maar er zijn er nog veel meer). Over sommige producten hebben we onze twijfels, andere zullen vast helpen. Wij willen je alleen maar een idee geven van wat er zoal gaande is.

Beautydrankjes met collageen

Loop in Azië een supermarkt of drogisterij binnen, kijk in de koelkast en je zult ze vinden: de beauty drankjes met suggestieve namen als ‘Inner Shine’ en ‘Food for your Skin’. Het zijn drankjes met collageen – vaak op basis van vis en verrijkt met een smaakje – en andere stofjes om je huid van binnenuit mooi te drinken. Of het werkt, is een tweede. Veel dermatologen menen dat collageen in drinkbare vorm al snel door het lichaam wordt afgebroken en als energie wordt aangewend. Of je er dus echt een mooiere huid van krijgt, is dus nog de vraag.

Beauty vitaminepreparaten

Als je dan toch in een Aziatische drogisterij of apotheek bent, kijk dan ook even bij de pillen en poedertjes voor de huid. Je vindt er wederom collageen, maar nu in poedervorm, om op te lossen in water. En een grote hoeveelheid vitaminepreparaten die speciaal op de schoonheid van de huid zijn afgestemd. Aziatische vrouwen schrikken er niet voor terug om een handjevol pillen per dag voor de gezondheid van hun huid te slikken.

Zeewater, meerwater, ijswater

Water is altijd belangrijk als het op huidverzorging aankomt. Vochtinbrengende crèmes zijn dan ook overal ter wereld een vereiste voor een goede huidverzorging. Maar ook het water waarmee je je huid wast, moet aan bijzondere voorwaarden voldoen. Het moet ultrapuur zijn, vindt men in Azië. En dus vind je er bijzondere zee-, meer- en gletsjerwatertjes. Een ander populair product is de waterspray – bij ons ook al langere bekend – om je huid van buitenaf te hydrateren.

Cleansers op oliebasis

Het klinkt tegenstrijdig. Hoe kan een olieachtig product nu een vette huid en verstopte poriën reinigen? Toch schijnen veel Aziatische vrouwen een cleanser op oliebasis te gebruiken. De olieachtige formule zou make-up en SP-filters gemakkelijker verwijderen dan andere producten. Ben je bekend met shuemura, dan ken je dit soort olieachtige cleaners vast. Mr. uemura kwam in 1967 als eerste met een cleanser op oliebasis.

BB creams (en CC’s en DD’s)

BB creams zijn inmiddels ook bij ons behoorlijk ingeburgerd maar ook deze crèmes komen oorspronkelijk uit Azië (Zuid-Korea en Japan). Ze werken op alle fronten. Ze gaan rimpels tegen, beschermen je tegen de zon en corrigeren imperfecties (lees ook ons artikel ‘De BB cream rage’). Na de BB’s komen ook de CC’s en de DD’s uit Azië naar ons overwaaien. CC staat voor Colour Correcting en corrigeert je teint. DD heeft meerdere betekenissen: ‘Dynamic Do-All’, ‘Dermatologically Defining’ of ‘Daily Defense’. DD creams worden wel gezien als de som van BB’s en CC’s en zouden dus letterlijk ‘alles’ voor je huid doen.

Whitening producten

In Azië bestaat van nagenoeg elk cosmetisch product ook de ‘whitening’ versie. Zelfs de meeste deodorants hebben een ‘whitening’ functie. Het gaat hier niet zozeer om het oplichten van de huid maar vooral om het tegengaan van vlekken en pigmentaties. Het doel van deze producten is om de huid een jonger en egaler aanzien te geven.

Bijengif en slakkenslijm

Slakkenslijm is inmiddels ook in ons landje ingeburgerd, maar wordt al sinds langere tijd op grote schaal in Zuid-Koreaanse beautyproducten gebruikt. Bijna elk Koreaans cosmeticabrand heeft wel een slakkenslijmproduct in het assortiment. Overigens schijnt slakkenslijm echt te werken. Er is in de loop van de tijd heel wat onderzoek naar gedaan. Het zou een mix van eiwitten, glycolisch zuur en elastine bevatten. Het verhaal gaat dat dit helende slijm de slakken in staat zou stellen om over ruwe oppervlakken te glijden zonder hun buikjes onherstelbaar te beschadigen. Het heilzame slakkenslijm zou sneetjes en wondjes snel genezen.

Bijengif zou al jaren worden gebruikt bij reumatische aandoeningen en rugpijn maar wordt als zodanig in Azië ook in beauty producten verwerkt. Het zou ontstekingremmend zijn. Er wordt wel gezegd dat als je het op de huid aanbrengt het zo ‘irriterend’ is dat het de huidcellen aanzet tot het produceren van collageen en het de bloedcirculatie stimuleert. Daarnaast zou het ook een ontspannende werking op de gezichtsspieren hebben. Reden waarom het ook wel de natuurlijke Botox wordt genoemd. Hoe het ook zij, in Azië vind je producten op basis van ‘Bee Venom‘. Wat het voor je huid doet, laten we maar even in het midden.

