De allernieuwste make-up trends voor herfst winter 2017 2018. Zo gaan we ons opmaken!

De nieuwste make-up trends voor herfst en winter 2017 2018 brengen ons kleur, rode lippen (en oogleden!), frisse huidjes en intens opgemaakte ogen. Dat vertelt Michele Magnani, Global Senior Artist van M.A.C.

Tijdens de Fashion Weeks en onze bezoekjes backstage in Milaan en Parijs kregen we al een idee van de make-up trends voor het komende seizoen, maar het is altijd fijn als ze nog eens door een insider worden samengevat. Gisteren sprak ik lange tijd met Michele Magnani van M.A.C die haarfijn de allernieuwste trends – ‘directions’ heten ze tegenwoordig – uitlegde. Het wordt weer een spannend seizoen. We geven jullie alvast de hoofdlijnen mee.

Felle kleuraccenten. Make-up als accessoire

Op de catwalks voor herfst en winter 2017 2018 zagen we ongewoon veel kleur en fantasieën en deze trend reflecteert zich ook in de make-up. Het komende seizoen gaan we voor felle kleuren, fluo kleuren zelfs, maar dan alleen voor details, bij wijze van accessoire.

Denk daarbij aan een gekleurde streep op de oogleden (iets wat we voor deze zomer al zagen) of smokeys eyes met een fel kleuraccent. In plaats van je ogen kun je ook je lippen met zo’n vibrerende kleur accentueren. In dit geval houd je de rest van je make-up natuurlijk, adviseert Michele Magnani.

Een frisse, transparante huid en een natuurlijke look

Al jaren roepen de visagisten dat de huid fris, natuurlijk en transparant moet zijn. Dat is makkelijk roepen, geeft Michele Magnani toe, maar eigenlijk is dit in de praktijk alleen te doen als je een supermooie huid hebt. En wie heeft die nu?

Daarom komt M.A.C deze winter met een realistischere aanpak. Uitgangspunt is de echte huid die vlekken kan vertonen of gesprongen adertjes. Om die huid een frisse en ‘transparante’ look te geven, gebruik je eerst een dekkende foundation (dat kan Studio Fix Fluid zijn) met daarover een fris en transparant product als Next To Nothing, de opvolger van de BB-cream, die een mooie gloed over je huid legt.

Bij deze natuurlijke teint hoort een roze blush (géén oranje!). Als we kleuren – blozen, blij zijn, het warm hebben of tegenwind hebben gefietst – krijgen we immers een rozige gloed. Het gaat erom dat de huid zo natuurlijk mogelijk overkomt. Verder vervangen we de mineral highlights met een metallic ondertoon van afgelopen seizoen door highlights op een gel/oliebasis (of een kleurloze glos!) waardoor het er allemaal echt heel fris uitziet.

Rode lippen (of oogleden!)

Rood is dé kleur voor dit seizoen. Klassiek rood, alle roodtinten die je kunt bedenken, maar dan wel met een moderne twist, vertelt Michele Magnani. Klassiek rode lippen zijn bijvoorbeeld net niet helemaal perfect. En een nieuwigheid is rood voor de oogleden! Normaliter maken we onze ogen niet met rood op.

Big eyes. Intense oogmake-up

Een andere ‘direction’ is de ‘volle’ oogmake-up. De afgelopen seizoenen hebben we daar wat op beknibbeld. Met een enkele eyeliner-streep was je eigenlijk wel klaar. Maar nu gaan we de oogleden weer ten volste opmaken. Met verschillende kleuren (metallics, pruimrood) en tot aan de wenkbrauwen toe. Uitgangspunt zijn de klassiekers zoals smokey eyes, maar dan uitvergroot. Ook is er weer veel aandacht voor de wimpers – véél mascara – en komen nepwimpers terug.

Dit zijn de make-up trends voor het komende seizoen in notendop. Snel meer hierover. Thank you, Michi!