22 ‘After holiday’ afslanktips. Snel weer in vorm na de feesten

De feestdagen brengen ons constant in verleiding met lekkernijen die we gewoonlijk niet (op zo’n grote schaal) eten. Chocoladeletters, Kerstdiners, alcoholische drankjes, appelflappen en oliebollen. Bovendien zijn we uit ons ritme en eten we tijdens de feesten vaak op onregelmatige tijden. Logisch dat de naald van de weegschaal meer dan gewoonlijk naar rechts dreigt uit te slaan. Precieze gegevens hebben we niet voorhanden maar gemiddeld zou de Nederlander tijdens de Feesten zo’n 0,5 tot 6 kilo aankomen.

En dan komt januari en is het tijd om de balans op te maken én om in actie te komen. Stel voor jezelf vast wat de ‘schade’ is en formuleer je doel. Je plan van actie zal afhangen van hoeveel je aangekomen bent. Is de ‘schade’ beperkt dan zul je met wat kleine ingrepen al weer snel op je oude gewicht zitten. Ben je behoorlijk aangekomen, dan zal er meer tijd overheen gaan en zal je iets meer moeten doen dan voorlopig even al die lekkernijen laten staan.

We hebben een lijst met tips voor je opgesteld om je lichamelijke vorm weer terug te vinden. Zie het niet als ‘afzien’ of een ‘moeten’ maar schep er plezier in om je lichaam weer eens te verwennen met gezonde voedingsmiddelen. Dat maakt het veel gemakkelijker om je eetpatroon weer in goede banen te leiden.

Je zult onze tips vast kennen maar het kan inspirerend werken om ze toch nog eens door te nemen.